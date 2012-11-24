Siirt Valisi: Çocukların dağa çıkmasında öğretmenler ve çok sayıda kişi sorumlu

Siirt Valisi Ahmet Aydın, bir çocuğun daha çıkmasının vebalini herkesin yüreğinde hissetmesi gerektiğini söyledi. Vali Aydın, “Bize kurşun sıkan o çocuk bizim evladımız. kızgınlıkla dağa çıkmış çok çocuk var. Maalesef gittikten sonra da geri dönemiyorlar. Bu çocukların dağa çıkmasında başta öğretmenler olmak üzere çok sayıda kişinin sorumlulu" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Aydınlar (Tillo) ilçesindeki İbrahim Hakkı İlköğretim Okulu'nda düzenlenen törende konuşan Siirt Valisi Ahmet Aydın, Kürt sorunu konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

''Bir çocuk dağa çıktığı zaman bunun vebalini yüreğinizde hissetmeniz lazım'' diyen Aydın, dağda kurşun sıkan çocukların da bu ülkenin çocukları olduğunu ifade etti.

Bu çocukların dağa çıkmasında başta öğretmenler olmak üzere çok sayıda kişinin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Vali Aydın, şöyle konuştu:

''Allah korusun bir çocuk dağa çıktığı zaman bunun vebalini yüreğinizde hissetmelisiniz. 'O çocuğa bir şeyler verebilseydim, bir şeyler anlatsaydım bu çocuk gitmezdi' demeniz lazım. Bunda bizim de suçumuz var, müdürün de suçu var, öğretmenin de belki suçu var. Bugün eline silah almış bize kurşun sıkan o çocuk bizim evladımız. Keşke çıkmasa, keşke bir şeyler anlatabilsek.

İnanın kaç kez kaymakamlığımda da yaşadım, terörist gelmiş teslim olmuş, 'Kaymakam Bey babam bana 5 bin lira verseydi, ben bugün terörist olmazdım' diyen teröristten, öğretmenine, polise, jandarmaya kızmış ve böyle bir kızgınlıkla dağa çıkmış çok çocuk var. Maalesef gittikten sonra da geri dönemiyorlar. Öyle bir sistem içerisindedirler.”

Vali Aydın, öğretmenlere bu konuda çok iş düştüğünü ifade ederek, öğrencilere bol kitap okutmaları tavsiyesinde bulundu.

Tören mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin yemin etmeleri ve yılın öğretmeni seçilen Bülent Ongan ile il genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceyle giren öğretmenlere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Törene, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, AKP Siirt Milletvekilleri Afif Demirkıran ve Osman Ören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Albay Feridun Yürekli, Aydınlar Kaymakamı Ahmet Yıldız, Belediye Başkanı Mesut Memduhoğlu ve öğretmenler katıldı.