Şii lider Sistani'den IŞİD'e karşı küresel mücadele çağrısı

Irak’ın en etkili Şii liderlerinden Ayetullah Ali Sistani, IŞİD’e karşı küresel mücadele çağrısında bulundu. Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin, Rusya’nın IŞİD’e karşı hava saldırılarını Irak’ta da düzenleyebileceğini söylemesinden bir gün sonra açıklamalarda bulunan Sistani, "Bu harekete karşı gelirken tüm çabaları birleştirmek ve parametreyi genişletmek elzem" ifadelerini kullandı.

Reuters’ın haberine göre, “IŞİD’le savaş tüm Iraklıların kaderinde var” diyen Şii lider, sözlerini, “Ne var ki, bu yalnızca onların değil aynı zamanda tüm dünyanın savaşı, çünkü teröristler, karanlık ideolojileriyle tüm insanlığı, kültürünü ve değerlerini hedef alıyor” şeklinde sürdürdü. Sistani, “Bu harekete karşı gelirken tüm çabaları birleştirmek ve parametreyi genişletmek elzem” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada Bağdat’tan talep gelmesi durumunda Irak’ta da IŞİD’e karşı hava operasyonu düzenlemeyi değerlendirebileceklerini belirtmişti. RIA Novosti’ye konuşan yetkililer, istek gelmesi halinde böyle bir hamlenin ‘siyasi ve askeri’ mantığını değerlendireceklerini söylemişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise konu hakkında, "Kibar insanlarız, çağrılmadığımız yere gitmeyiz" demişti.