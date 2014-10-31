Sihirli parmaklar Lang Lang İstanbul'da

Henüz dokuz yaşındayken, Beijing Konservatuvarı’ndan ‘yeteneksiz’ olduğu için kovulan, bugün dünyanın en iyi klasik müzik piyanistlerinin zirvesindeki isim Çinli müzisyen Lang Lang, bu akşam İstanbul’da bir resital vermeye hazırlanıyor. Daha önce de Türkiye’de, İKSV’nin davetlisi olarak Chopin eserlerini çalmak üzere gelen ünlü piyanist, bu defa da Riccardo Muti ve Viyana Orkestrası ile Zorlu Center’da müzikseverlerle biraraya gelecek.

Metallica konseriyle ünlendi

Taraf'ta yer alan habere göre ünlü piyanist, 56’ncısı düzenlenen Grammy Müzik Ödülleri’nde, efsane metal grup Metallica’nın One parçasını düzenleyerek, müzik piyasasının tüm dikkatlerini üzerine çekecek bir düet ve sahne performansı ortaya koymuştu.

Dünyanın etkili 100 kişisinden

Lang, ayrıca 2009 yılında Time dergisi tarafından “Dünyanın En Etkili 100 İnsanı” listesinde yer almıştı. Ünlü sanatçı konser öncesi yaptığı basın toplantısında, Türkiye’den tanıdığınız sanatçılar kimler sorusuna Fazıl Say yanıtını verdi. Say’ı çok sevdiğini söyleyen Lang Lang, ünlü piyaniste övgüler dizdi...