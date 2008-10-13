‘Sihirli’ diziler çocukları olumsuz etkiliyor

Diyanet'ten 'sihirli' dizilere tepki

Akıner yaptığı açıklamada, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından düzenlenen 'Çocuk gerçeği ve medya okuryazarlığı dersinin önemi' konulu uluslararası panelde, çocukların en çok izledikleri programların etkilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca değerlendirmeye alındığını anımsattı.Bu tür dizilerin çocukları ve gençleri etkilemesinde, değişik alanlardan söz sahibi kişilerin tavrının da önemli rol oynayacağını savunan Akıner, şunları kaydetti:"Özellikle televizyon programlarında, basında aynı yönde mesajlar verilmesi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaklaşımın olumlu etki yapmasını sağlayacaktır. Şayet böyle bir tepki sadece Diyanet'in bu tür bir çıkışı ile sınırlı kalırsa, bu dizilere sempati, Diyanet gibi düşünen yaklaşımlara ise antipati artabilir. Bu nedenle başta biz psikologlar olmak üzere psikiyatristler, eğitimciler gibi çeşitli meslek gruplarının aynı yönde programlar ve açıklamalar yapmaları gerekir."Akıner, ilk bakışta sihir ve gerçek üstü olayları içeren dizilerin, izleyici kitlesi üzerinde 'hayal gücünü, kurgulama, senaryo üretme yetisini geliştirebileceği' düşünülse de çocuklar ve gençler üzerinde bırakacağı etkilerin daha çok olumsuz olacağını kaydetti.Çocuk ve ergenlerin yaşamdaki deneyimsizlikleri ve fazlaca meraklarının, filmlerde gördüklerini gerçek yaşamda denemelerine yol açacağını ifade eden Akıner, "Örneğin kendisini pencereden boşluğa bırakıp, uçacağını düşünmek gibi.Kaldı ki okul öncesi dönemde çocuklar soyut kavramları anlayamazlar. Bu yaştaki çocukların düşünsel dünyası son derece bakir ve masum olduğu için psikolojik yönlendirmelere çok açıktır" diye konuştu.Çocukların görmedikleri şeylere 'inanmama' gibi sorunları olmadığını belirten Akıner, bütünüyle içinde bulundukları anı yaşamak gibi özellikleri bulunduğunu söyledi.Ergen ve çocuklarda merak düzeylerinin inanılmaz boyutlara ulaştığını kaydeden Akıner, "Bu da onları bu tür dizilerin olumsuz etkileri karşısında korunmasız hale getirebilir. Bu dizilerin içeriklerinin hiçbir şekilde gerçeği ifade etmediği; tamamen kurgulama ve abartıya dayalı kahramanlara yer verdiği için bu dizilerden ergen ve çocukların olumlu etki almaları mümkün görünmemektedir" dedi.