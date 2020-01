'Sihirli değneğim olsa eşcinsellerin hayatını kolaylaştırmak için tüm homofobikleri eşcinsel yapardım'

Şarkıcı İrem Derici, “eşcinsellerin hayatını değiştirmek için sihirli değneğiyle homofobikleri de eşcinsel yapardım” dedi. Türkiye’deki eşcinsellik algısına dair her şeyin değişmesi gerektiğini ifade eden Derici, eşcinsel bir çocuğu olursa ona “seni üzenin alnını karışlarım” diyeceğini söyledi.

Şarkıcı İrem Derici, gey magazin dergisi GayMag’e konuştu. GayMag’den Fatih Kocatürk’ün yaptığı söyleşinin satır başları şöyle:

Ekin ve Emrullah’ın düğününde “Budur” diye bu haberi retweet etmiştin, homofobik insanlarla ilgili yaklaşımlarını biliyoruz, peki sana bu tweet’lerinden sonra olumlu ya da olumsuz tepkiler geldi mi? İkisinden de örnek verecek olursak en çok etkileyen seni hangileriydi?

İkisi de geldi ama olumsuz ağırlıklıydı. Tırnak içinde “beddua” ettiler bana, inşallah oğlun olur, üstüne bir de gey olur diye. Sinirlenmiyorum, üzülüyorum gerçekten çok üzülüyorum böyle düşünenlere. Nasıl yardım edebilirim onlara acaba diyorum.

Sosyal medyada yorum okumayı da bir süre önce bıraktım. Çünkü bana girip“ALLAH BELANI VERSİN İNŞALLAH ÖLÜRSÜN” yazan 6-7 yaşında çocuklar var.

Ve okumayı bırakma sebebim 10 yaşında bi’ kızın “Seksi fotoğraflarım için sayfama beklerim” yazmasıydı bi’ fotoğrafımın altına. İşte bunlar hep iPad’i sussun diye çocuğun eline kakalayan beyinsiz ebeveynlerin eseri. Ay bak kafa gitti sinirden konudan konuya atlıyorum.

Sence Türkiye’deki eşcinsellik algısıyla ilgili neler değişmeli?

Her şey.

Dünyada pek çok ünlü eşcinsellerle ilgili projelerde gönüllü olarak yer alıyor, sen de böyle bir projede yer almak ister misin?

Bir şeyleri değiştirebileceğine inanırsam neden olmasın. Kadına şiddeti engellemek için plastik makyajla kadınları dayak yemiş hale getirip çekmek kafası tırt işlerden gına geldi, gerçekten etkileyici bi’ projede zevkle bulunurum.

Senin gey ikonların kimler peki?

Cher ve Madonna. Cher’e de benzetildiğim çok oldu o yüzden ayrı bir sempatim var ona (gülüyor). Son dönemlerde de Lady Gaga. Born This Way’i konserlerimde söylerim mesela, şarkının bu kısmını ekstra güçlü, daha dik durarak söylerim:

No matter gay, straight or bi,

Lesbian, transgendered life,

I’m on the right track baby,

I was born to survive.

Çocuğunuz olduğunda bir gün sana eşcinsel olduğunu açıklasa tepkin ne olurdu?

Grindr’da ekmek yok Hornet’e takıl derim (gülüyor). Şaka şaka. Oğlum/kızım seni seviyorum, seni mutlu edecek kişiyi bul, seni üzenin alnını karışlarım derim.

Eşcinsellerin hayatını kolaylaştırmak için bir şeyi değiştirecek olsaydın neyi değiştirirdin?

Sihirli değneğimle homofobikleri de eşcinsel yapardım. N’apiyim en kolayı o olurdu.

Seni takip eden ve aranızda özel bir bağ olduğunu düşünen eşcinsel takipçilerine iletmek istediğin bir mesaj var mı?

Şerefinize diyorum, bütün istediğiniz kapılar açılsın diyorum (gülüyor).