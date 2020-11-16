Damla Ersubaşı'dan Sihirli Annem açıklaması

Oyuncu Damla Ersubaşı, Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun başrolde olacağı yeni Sihirli Annem dizisinde eski kadrodan kimse olmayacağını söyledi

Exxen platformu için yeniden çekilen, bir döneme damgasını vuran dizinin Tuğçesi, Damla Ersubaşı açıklama yaptı.





Bazı haber sitelerinde Damla Ersubaşı, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın yeni ekipte de olacağı iddiaları yer almıştı. Ersubaşı kendisine gelen bir soruya, "Eski kadrodan kimse olmayacak. Yeni yola bu şekilde devam etme kararı almışlar biz de sosyal medyadan öğrenmiştik" diyerek son noktayı koydu.





