T24 LogoT24 Logo
Magazin

Damla Ersubaşı'dan Sihirli Annem açıklaması

Damla Ersubaşı: Sosyal medyadan öğrendik

16 Kasım 2020 17:41

Oyuncu Damla Ersubaşı, Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun başrolde olacağı yeni Sihirli Annem dizisinde eski kadrodan kimse olmayacağını söyledi

Exxen platformu için yeniden çekilen, bir döneme damgasını vuran dizinin Tuğçesi, Damla Ersubaşı açıklama yaptı.

Bazı haber sitelerinde Damla Ersubaşı, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya'nın yeni ekipte de olacağı iddiaları yer almıştı. Ersubaşı kendisine gelen bir soruya, "Eski kadrodan kimse olmayacak. Yeni yola bu şekilde devam etme kararı almışlar biz de sosyal medyadan öğrenmiştik" diyerek son noktayı koydu.


ETİKETLER

sihirli annemexxendamla ersubaşı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24