Sihirbazın Çırağı, Sinemalife’ta işbaşı yapıyor

T24- Türkiye’nin İlk Online Sinema Dergisi Sinemalife, Temmuz ayında genç ve meraklı kadrosuyla nitelikli okumalar sunmaya devam ediyor. Bu ay John Turteltaub’un yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerini Nicolas Cage ve Alfred Molina oynadığı ‘Siharbazın Çırağı’nı kapağına taşıyan Sinemalife, ayrıca sihirbazların dünyasında ilginç anekdotların anlatıldığı dosyayla kapağını destekliyor.



Sinemalife da ayrıca Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin 4 sezondur sevilen oyuncusu olan Adnan Erdoğan nam-ı diğer Deli Hüsnü ile Vadi’nin derinliklerine inen söyleşi de yer alıyor. Erdoğan, röportajının yanı sıra, Yeşilçam’ın yarım asırlık tanığı olan film seti fotoğrafçısı 73 yaşındaki Güngör Özsoy ile beyazperdede dünden bugüne nelerin olup bittiğine dair, zevkle okuyacağınız bir diğer söyleşi. 50 yılını Yeşilçam’ın setlerinde geçiren usta fotoğrafçı, şimdiki oyuncuların çok daha kaprisli olduğunu anlattı. Ertem Eğilmez’i ayrı bir parantez içine alan Özsoy, oyuncuların, senaristin ve yönetmenin set ekibinin birlikte çalıştıklarını böylelikle herkesi film için yüreklendirdiğini söyledi. Ayrıca Eğilmez’in projelerine nasıl özenle hazırlandığını da bulabileceksiniz bu söyleşide.



Bu önemli söyleşi haberlerinin yanında, sinema dünyasının dipten zirveye çıkan kadını Demi Moore, kalitenin asla eskimeyeceğini ispatlayan aktör Alfred Molina’ya zoom yapılıyor. Ayrıca dergide, sinemaseverlerin ilgisini çekecek, çok özel dosyalara da yer veriliyor. Eğlence sinemasının uçurumun kenarında olduğunu ortaya koyan çalışmanın yanında, Japon gerilim filmlerinin felsefi altyapısı mercek altına alınıyor.



Öte yandan ‘Ne Varsa Eskilerde’ ve animasyon severler içinde ‘Düş Perdesi’ başlıklı köşelerini okuyucular bu ayda takip edebilecek. Masal Perdesi, To Be Continued, Kült Diye, Kayıp Bakışlar, Gözekondu köşeleri ile de sinemaya farklı bir pencereden bakacaksınız. Vizyondakiler, sanal kadraj, beyazperdeden haberler, pek yakında girecek filmlerin de yer aldığı temmuz sayısında yeni çıkan DVD'ler ile birlikte ayın Blu-Ray’inden de haberdar olacaksınız. Ayrıca dergide gösterimdeki filmlerin eleştiri yorumlarını da bulmanız mümkün. DVD ödüllü yarışma sayfasında okuyucuyu sürprizlerin beklediği www.sinemalife.com her zaman olduğu gibi bir tık uzağınızda.