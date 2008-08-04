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Sağlık

Sihirbaz Enginar

Çocuğunuza sebzeleri sevdirecek yenilikler arıyorsanız "Sihirbaz Enginar" tarifimiz tam size göre.

04 Ağustos 2008 03:00

Çocuğunuza sebzeleri sevdirecek yenilikler arıyorsanız "Sihirbaz Enginar" tarifimiz tam size göre.

Hazırlama süresi: 30 dakika

4 kişilik

Gerekli malzemeler

4 enginar
1 havuç
6-8 siyah zeytin
Yarım dolmalık kırmızıbiber
Mısır taneleri
1-2 yaprak yeşillik
Gravyer peyniri


Hazırlanışı

Enginarları limonlu suda yumuşayana kadar pişirin. Tuz ilave edip tatlandırın.Servis tabaklarına alın. Havuçların kabuklarını temizleyin. Bıçak yardımı ile zar şeklinde uzun dilimler kesin. Enginarların üzerlerine siyah zeytinlerden göz yapın. Gravyer peynirinden keseceğiniz küçük bir üçgen parça ile burun, kırmızı dolmalık biberden keseceğiniz uzun bir parça ile de ağız yapın. Dilimlediğiniz havuçları enginarın yanlarına bıyık şeklinde yerleştirin. Eni kalın ince bir dilim daha havuç kesin ve enginarın alt kısmına yerleştirin. Üzerine 3 adet mısır tanesiyle düğme görüntüsü verin. Enginarın üst tarafına yeşillikleri serpiştirerek saç görüntüsü verin. Servis yapın.

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