Sihirbaz çırak ararsa!

T24

Aşkı uğruna her şeyi göze alan kadın

Ünlü İtalyan oyuncu Monica Belluci'nin bir büyücüyü canlandırdığı filmin konusu şöyle: Bir yandan fizik dersi sınavlarına hazırlanırken diğer yandan da hayallerinin kızı olan Becky’den randevu koparmaya çalışan Dave’in sıradan hayatı Balthazar Blake’in (Nicolas Cage ) hayatına dahil olmasıyla karmaşık bir hal alır. Balthazar’ın bir sihirbaz olduğunu öğrenmesiyle birlikte gönülsüz de olsa bir sihirbazın çırağı olmayı kabul eder. Ancak Dave’in sihirbazlık konusunda bilmediği çok şey vardır. Tabii başına gelecekler konusunda da; çünkü Horvath ve karanlığın güçleri ne onu ne Balthazar’ı ne de Veronica’yı rahat bırakacağa benzemiyor.Filmde Veronica rolünü güzel yıldız Monica Belluci üstleniyor.Balthazar Blake tarafından sevilecek kadar talihli, Maxim Horvath tarafından sevilecek kadar da talihsiz büyücü kadın. “Balthazar ve Veronica, aşkları için her şeyi yapmaya hazır” diyor Bellucci. “İkisi aynı zamanda savaşçı. Onlar gibi Merlin’in öğrencisi olan Horvath da Veronica’ya âşık oluyor. Veronica, Balthazar yüzünden Horvath’ı reddediyor…