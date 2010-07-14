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Kültür-Sanat

Sihirbaz çırak ararsa!

Sihirbazın Çırağı, 16 Temmuz 2010’da sinemaverlerle buluşacak.

14 Temmuz 2010 03:00

T24 - Sihirbazın Çırağı, 16 Temmuz 2010’da sinemaverlerle buluşacak.
 
Monica Belluci fotoğrafları - TIKLAYIN

Filmin fotoğrafları - TIKLAYIN



Ünlü İtalyan oyuncu Monica Belluci'nin bir büyücüyü canlandırdığı filmin konusu şöyle: Bir yandan fizik dersi sınavlarına hazırlanırken diğer yandan da hayallerinin kızı olan Becky’den randevu koparmaya çalışan Dave’in sıradan hayatı Balthazar Blake’in (Nicolas Cage ) hayatına dahil olmasıyla karmaşık bir hal alır. Balthazar’ın bir sihirbaz olduğunu öğrenmesiyle birlikte gönülsüz de olsa bir sihirbazın çırağı olmayı kabul eder. Ancak Dave’in sihirbazlık konusunda bilmediği çok şey vardır. Tabii başına gelecekler konusunda da; çünkü Horvath ve karanlığın güçleri ne onu ne Balthazar’ı ne de Veronica’yı rahat bırakacağa benzemiyor.


Aşkı uğruna her şeyi göze alan kadın 

Filmde Veronica rolünü güzel yıldız Monica Belluci üstleniyor.

Balthazar Blake tarafından sevilecek kadar talihli, Maxim Horvath tarafından sevilecek kadar da talihsiz büyücü kadın. “Balthazar ve Veronica, aşkları için her şeyi yapmaya hazır” diyor Bellucci.  “İkisi aynı zamanda savaşçı. Onlar gibi Merlin’in öğrencisi olan Horvath da Veronica’ya âşık oluyor. Veronica, Balthazar yüzünden Horvath’ı reddediyor…


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