Sigthorsson kayıplara karıştı

Galatasaray'ın, sakatlığı nedeniyle bir tek maç oynatamadan geri gönderdiği Kolbein Sigthorsson'un bonservisini elinde Nantes Kulübü Başkanı Waldemar Kita, Sigthorsson'a hiçbir şekilde ulaşamadıklarını açıkladı.

Başkan Kita, Galatasaray'dan ayrılmasının ardından takıma dönmesini bekledikleri Kolbein Sigthorsson'un sağlık kontrollerine gelmediğini belirterek, "Kendisini ve menajerini telefonla aradık ancak ulaşamadık. Şu anda elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. Kolbein parasının yatıp yatmadığını bile sormuyor" dedi.

Haberi veren Fransa'nın L'Equipe gazetesi, 26 yaşındaki Sigthorsson'un futbolu bırakmış olabileceğini de belirtti.

Galatasaray, sezon başında Nantes'ten 1 milyon 215 bin Euro'ya kiraladığı Sigthorsson'u, sakatlığı nedeniyle hiç oynatamamıştı. İzlandalı futbolcu sarı kırmızılı kulüpte bulunduğu süre içinde 400 bin Euro alırken, sözleşmesini feshi karşılığında 815 bin Euro alacağından vazgeçti.