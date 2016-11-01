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Spor

Sigthorsson derbide sahada

Galatasaray'a transfer olduktan hemen sonra sakatlanan İzlandalı golcü Sigthorsson, sahalara geri dönmeye hazılanıyor

01 Kasım 2016 12:06

Sakatlığı yüzünden forma giyemeyen Kolbeinn Sigthorsson, milli arada dönecek. 20 Kasım'daki Fenerbahçe maçına kadar eksiğini kapatacak olan İzlandalı kadroya girebilecek.

Yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle son iki haftayı oynamadan geçiren Hakan Balta'nın idmanlara başlaması teknik heyeti sevindirdi.

Bu durum teknik ekipte coşkuya neden olurken, tamamen iyile şen ve forma bekleyen Serdar Aziz ile Semih Kaya ise yaşanan sıkı rekabet sayesinde kendilerini her an hazır tutuyor.

 

De Jong kalıcı olabilir

 

Sakatlığı nedeniyle bu sezon yeterli forma şansı bulamayan Nigel de Jong, Başakşehir maçıyla birlikte ilk kez ligde sahaya ilk 11'de çıkacak.

Tolga Ciğerci'nin kart cezası bulunmasıyla fırsat doğan tecrübeli yıldız, Selçuk İnan'la birlikte ter dökecek. Kendisi açısından önemli bir şans ayağına kadar gelen De Jong, Ba- şakşehir maçında iyi bir performans ortaya koyması durumunda, ilk 11'de kalıcı olabilir.

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Kolbeinn SigthorssonFenerbahçeHakan Balta

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