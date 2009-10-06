Sigortaya göre o 'sağlam'

Trabzon'da trafik kazası geçirip kafatasının 3'te 1'ini kaybeden işçiye 'sağlam' raporu verildi. Malulen emeklilik bekleyen işçi verilen rapor karşısında şaşkına döndü.

Bir metal işleme fabrikasında çalışan 32 yaşındaki Veysel Kandemir'in hayatını karartan kaza geçen yıl 30 Mayıs'ta Trabzon Havalimanı mevkinde bir servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bulunan Veysel Kandemir başından ağır darbe alarak hastanelik oldu. Günlerce yoğun bakım ünitesinde kalan, 3 ameliyat geçiren, kafatasının 3'te 1'i alınan Veysel Kandemir'in alnının üst kısmında da 6 milimetrelik çöküntü meydana geldi.

Çalışamayan, eşi ve 2 çocuğuyla ortada kalan, kazanın ardından hayatı hastanelerde geçen Veysel Kandemir, malulen emeklilik için raporlarıya Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurdu.

Ancak Veysel Kandemir'in emeklilik umudu, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı'nca verilen 'Meslekte kazanma gücü kayıp oranının yüzde sıfır olduğuna karar verilmiştir' raporuyla söndü.

Şaşkına döndü

Kandemir, kaza sonrası kafatasında 6 milimetrelik bir çöküntü oluştuğunu ve kafatasının üçte birinin alındığını belirterek şunları söyledi:

"Kazanın ardından 1 yıldır tedavi görüyordum. Beynime giden ana damar da yırtılmıştı. Ameliyatta dikmişler. Kafama suni kemik takılması lazım. Bana yüzde sıfır iş göremezlik raporu verilmesi, sapasağlam olduğum anlamına gelir. O zaman bana sağlığımı geri versinler. Kafamın yarısı yok. Çocuğumu bile riskli diye kucağıma alıp sevemiyorum. Korkarak dolaşıyorum. Psikolojik olarak çöktüm. Yetkililerden bu işi çözmelerini ve malulen emekli olmamı sağlamalarını istiyorum. Üç ameliyat geçirmiş bir insanım. Bir ameliyat daha olacağım. Gerekirse belimden 5. bir ameliyat daha geçireceğim.

Nasıl böyle bir rapor verirler anlamak mümkün değil. Bu raporla malulen emekli olma imkanım kalmadı. Ankara'daki heyet beni hiç görmeden sağlam raporu vermiş. Adeta şok oldum. Kazadan bu yana çalışamıyorum. 5- 6 aydır da hiç bir yerden gelirim yok. 2 çocuğum ve eşimle ortada kaldım, geçinemiyorum. Bir çocuğum okula gidiyor. Tedavi olmam lazım, olamıyorum. Komşularımın desteği ile yaşamımı sürdürüyorum. Daha dayanacak gücüm kalmadı."

"Ortada kaldım"

Rapor üzerine şaşkına dönen ve malulen emeklilik umudu sona eren Kandemir, "Çalışamıyorum. Hiçbir gelirim yok. 2 çocuğum ve eşimle ortada kaldım. Bir çocuğum okula gidiyor. Tedavi olmam lazım, olamıyorum" diyerek yardım istedi.

Ankara'daki heyetin kendisini hiç görmeden rapor verdiğini belirten kandemir, "Bu rapor sapasağlam olduğum anlamına gelir. O zaman bana sağlığımı geri versinler. Risk taşıdığı için çocuğumu bile kucağıma alamıyorum" dedi.