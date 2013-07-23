Sigortasız araçlara ceza yağacak

Zorunlu trafik sigortası olmayan yaklaşık 3 milyon aracın sahibine ceza geliyor. Ancak Emniyet bu araç sahiplerine önce cepten uyarı mesajı gönderecek. Ardından da sigortasız araç bilgileri valiliklere ulaştırılarak cezai takibata geçilecek.

Star gazetesinden Ercan Baysal’ın haberine göre Türkiye’de taşıt sayısı 17 milyonu geçerken, zorunlu trafik sigortası yaptırmayan 3 milyon araç için yürütülen çalışma büyük ölçüde tamamlandı. Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’nden (TRAMER) trafik sigortası yaptırmayan araçların bilgileri Hazine ve Emniyet’e gönderilirken, cep telefonu ile mesaj gönderimi sorunu da kısa süre önce çözüldü. Türkiye Sigorta Birliği 500 bin liralık cep telefonuna mesaj gönderme masrafını üstlendi.

Bu ay sonu veya önümüzdeki aydan itibaren trafikte sigortasız seyreden 3 milyon araç sahibinin cep telefonuna “Zorunlu Trafik Sigortanız bulunmuyor. En kısa sürede sigortanızı yaptırmanız gerekiyor. Aksi taktirde cezai yaptırımı olacak” mesajı gönderilecek. Mesaj gönderiminin ardından 81 ilde yapılan kontrollerde de bu konuya dikkat edilecek.

Hangi ilde sigortasız araç olduğuna ilişkin plaka bilgileri 81 ilin valiliğine gönderilirken, tespit edilen araçlara cezai yaptırım uygulanacak. Sigorta yaptırmayan araçlara poliçesi düzenlenene kadar el konulması ve para cezası kesilmesi yaptırımı bulunuyor. Türkiye’de otomobillerin yüzde 90’lık bölümünde trafik sigortası yok. Kamyon, kamyonet ve motosiklet gibi taşıtlarda ise sigortalılık oranı düşük seviyede.

Yıllık zarar 1 milyar Lira

Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre sektörün büyüklüğü yaklaşık 50 milyar lira. Sektör 2012 yılını 1 milyar 60 milyon liralık zararla kapattı. Zararın önemli bir kısmı hasar ödemelerinin çokluğu sebebiyle trafik sigortasından kaynaklanıyor. Sigorta şirketlerinin son yedi yılda trafik sigortasından oluşan zararı ise 3.4 milyar Türk Lirası. Türkiye’de kişi başına 146 dolar sigorta primi ödemesi yapılırken, yıllık toplam hasar ödemesi miktarı ise 11 milyar liranın üzerine çıkıyor.