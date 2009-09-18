Sigortalıyı üzecek haber

Sağlık harcamalarını kısmak için gidilen yeni uygulamada muayeneler reçeteli ve reçetesiz olarak ayrılacak. Gereksiz ilaç yazımının önüne geçilmesi amacıyla da ilaç yazdıran hasta 3 lira katılım payı ödeyecek. 1 Ekim 2009'dan itibaren bu uygulama diş ve diğer ayaktan tedavilerde başlayacak.



Tebliğ'e göre, tedavi katılım payının uygulanmasında, kapsama dahil kişilerin sağlık kuruluşlarındaki ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenelerinden birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 lira, ikinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 lira, özel sağlık kurumlarında 15 lira katılım payı alınacak.



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın açıkladığı Orta Vadeli Ekonomik Program'da öngörülen sosyal güvenlik açığının azaltılmasıyla ilgili ilk somut adım atıldı. Katlanarak artan ilaç giderlerinin önüne geçmek için artık reçete başına hastadan 3 lira alınacak. Doktora ilaç yazdırmadan muayene olan hastalar ise bu parayı ödemeyecek.



Katılım payı yeniden: 2, 8 ve 15 TL



Bütçeye önemli yük getiren sağlık giderlerinin azaltılması maksadıyla konulan ancak Danıştay'ın kaldırdığı muayene katılım payları da yeniden getiriliyor. Daha önce sağlık ocakları ve aile hekimlerinin muayenesinde alınmayan katılım payı artık 2 lira olarak vatandaştan tahsil edilmeye başlanacak. Devlet ve üniversite hastanelerinde hastalar 8 lira tedavi katılım ücreti ödeyecek. Danıştay'ın iptal ettiği 10 liralık özel hastanede muayene katılım payı ise 15 liraya çıkarıldı. Hastalar ilaç yazdırmamaları halinde sağlık ocakları ve aile hekimlerine herhangi bir ücret ödemezken, yine reçete yazdırmazlarsa devlet ve üniversite hastanelerine 5, özel sağlık kuruluşlarına 12 lira verecek.



Orta Vadeli Program tanıtımında katılım paylarıyla ilgili soruya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, katkı paylarının arttırılmasından ziyade talebin dengeleneceğine işaret etmişti. 1. basamakta maliyetlerin düşük olduğunu kaydeden Dinçer, önemli rahatsızlık taşımayanların sağlık ocakları ve aile hekimlerinde muayene olmalarını sağlayacak sistemi getireceklerini ifade etmişti. Dinçer, "Grip olmuş üşütmüş hastanın hastaneye gitmesi büyük maliyet oluşturuyor. 1. basamak sağlık kuruluşunda 15-20 lira arasında Devlet hastanesinde bu rakam 30 liraya yükseliyor. Üniversitede 45 liraya çıkıyor. Dengelemeler yaparak bu maliyetleri kısacağız." demişti.