Sigortalılara müjde!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ocak ayında getirdiği 'branş anlaşması'yla sigortalılar, A sınıfı hastanelerde bu pahalı sağlık hizmetlerini tek kuruş ödemeden alabilecek.



Sisteme dahil olan hastaneler, İstanbul'da Sema Hastanesi, Alman Hastanesi ile Acıbadem Hastaneler Grubu'nun Kocaeli ve Bursa şubeleri. SGK'nın Temmuz 2008'de özel hastanelere getirdiği yüzde 30'luk fark ücreti (sigortalıdan alınan muayene parası) sınırlamasından sonra A sınıfı kuruluşlar, sigortalı hastalara kapılarını kapatmıştı.



Ocak ayında yapılan yeni düzenlemeyle birinci sınıf özel hastaneler, kurumla branş bazında yeniden anlaşmaya vardı. Buna göre sigortalılar, tıbbî onkoloji (kemoterapi), radyasyon onkolojisi (radyoterapi), kalp ameliyatı, kanser tedavisi ve organ nakli gibi fiyatı binlerce lirayı bulan operasyonlar için özel hastanelere gidebilecek.



Böylece devlet ve üniversite hastanelerinde ağır ameliyatlarda yaşanan yoğunluk azalacak. Ameliyat günü için aylarca beklenmeyecek. SGK'nın özellikle yüksek teknolojiye sahip hastaneler için düzenlediği 'branş anlaşması' 7 Ocak'ta yürürlüğe girdi.



İlk başta A sınıfı 20 hastaneyi kapsayan sürece hastaneler, yavaş yavaş dahil oluyor. Özel Sema Hastanesi, kalp cerrahisi ve kardiyoloji bölümleri için anlaşma imzaladı. Hastanenin Medikal Direktörü Prof. Dr. Hamdi Tutkun, vatandaşın yeni anlaşmadan memnun olduğunu dile getirerek, "Birçok insan bu operasyonlar için sıra bekliyordu. Yeni dönemde hasta mağduriyeti yaşanmayacak." dedi.



SGK ile yapılan genel anlaşmaların A sınıfı hastanelerin maliyetlerini karşılamadığını anlatan Tutkun, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaptığımız özellikli anlaşma bizim için iyi oldu. Çünkü bir ünitenin kurulmasının bize maliyeti 5 milyon dolar. Hem hasta hem biz faydalanacağız." Alman Hastanesi, SGK ile kalp alanında anlaşma yaptı. Hastanenin Kurumsal İletişim Sorumlusu Bülent Biricik, "Anlaşmadan önce birçok hasta bizi arıyordu. Bize, 'Bu branşlarda anlaşmanız var mı, yok mu?' diye soruyordu. Onlara olumsuz cevap veriyorduk. Şimdi bu hastalarımızı kabul etmeye başladık." diye konuştu.



Acıbadem Bursa Hastanesi, kalp, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi branşlarında anlaşma imzalarken, Acıbadem Kocaeli Hastanesi kalp dalında hasta kabul etmeye başladı. Acıbadem Bursa Hastanesi Direktörü Arzu Karataş, Bursa ve çevresindeki SGK'lı hastaların bundan sonra çok daha iyi hizmet alacağını söyledi.



Acıbadem Kocaeli Hastanesi Başhekimi Dr. Mustafa İdiz de şunları kaydetti: "SGK kapsamında bulunan hastalar her türlü, kardiyolojik muayene, anjiyo ve kalp ameliyatları hizmetlerinden ücretsiz yaralanabilecek." SGK ile sözleşmesi olmayan diğer hastanelerin de branş anlaşması yapması bekleniyor.



Branş anlaşması nedir?



A sınıfı birçok hastane, Temmuz 2008'de SGK sisteminden çıktı. Kurum, bu hastanelerle bazı dallarda özel anlaşma yapmaya karar verdi. Ocak 2009'da yürürlüğe giren 'Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi' kapsamında branş anlaşması yapılmaya başlandı.



Sözleşme şu alanları kapsıyor: Kardiyovasküler cerrahi, kardiyoloji, tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, doku ve organ nakli, bazı beyin ameliyatlarında kullanılan 'gama ve cyberknife' gibi pahalı operasyonlar.