Sigortalı kadınlara 4 yıl erken emeklilik geliyor

T24 - Sigortalı kadınlar her çocuk için iki yıl olmak üzere doğum borçlanması yaparak 4 yıl erken emekli olabilecek. Günlük borçlanma bedeli 8 lira 52 lira arasında değişiyor ve kadınlar kendisi tutarı seçebilecek. Peki tutarın maaşa etkisi var mı?







Çalışan kadınlara 4 yıl erken emeklilik geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bir genelge yayınlayarak bu konudaki soru işaretlerini giderdi.

Sosyal Sigortalar Genel Müdürü İbrahim Ulaş NTV canlı yayında yanıtladı.

İbrahim Ulaş, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Doğum borçlanması SGK reformuyla getirilen önemli bir yenilik, özellikle kadın sigortalılar için büyük farkılılk taşımakta. Hizmet akdiyle işçi statüsünde sigorta kaydı bulunan kadınlar, doğum borçlanması yapabiliyorlar.

Doğum borçlanması yapabilmek için işçi statüsünde sigorta kaydının bulunması şart. İki çocuğa kadar ve her çocuk için de 2 yıl doğum borçlanması yapılabiliyor.

Daha önce doğum borçlanması çalışma ilişkisiyle irtibatlıydı ancak Yargıtay’ın verdiği karar vatandaşın lehine oldu.

İşçi statüsünde kaydı olan tüm kadınlar, sigortalılık başlangıncından önce veya sonra gerçekleşen doğumlar için başvuru yapabilecek. Başvuru için talep formu doldurmak yeterli.

SGK borçlanma tutarını hesaplayıp başvuru yapanlara bildiriyor. Sigortalı kadınlar ödemeleri gereken borçlanma tutarını kendileri belirleyebilecek.

Asgari olarak 4 yıllık bir borçlanma bedeli 11 bin 680 lira. Bu parayı ödeyen haktan yararlanabilecek. Borç tutarının bir ay içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Önceki dönemlerde açılan davalar da bu uygulamayla ortadan kalkmış olacak.”

Kim nasıl yararlanacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel de NTV canlı yayınına katıldı ve şu açıklamaları yaptı:

“1 Ekim 2008 günü SSK’lı kadınlara her bir çocuk için iki yıl olmak üzere borçlanma hakkını yasa verdi.

SGK önce yasaya aykırı bir tebliğ, sonra da tebliğe aykırı bir genelge çıkardı. Dedi ki, işe girmeden önceki doğumları ve işten ayrıldıktan 300 gün sonra gerçekleşen doğumları borçlandırmam. Bunlar yasaya aykırıydı.

Yaklaşık 1200 kişi dava açtı, şimdiye kadar 30 davayı sigortalılar kazandı, diğer davalar devam ediyor.

Açılan davalar SGK’ya geri adım attırdı ve kurum daha önceki tebliği iptal eden 1 Temmuz 2010 tarihinde yeni bir tebliğ yayınladı. Yeni dönemde sigortalı olmak yeter şart.

Mevcut durumda eğer kadın işe girmeden doğum yapmışsa 4 yıl erken emekli olacak ancak işe girdikten sonra doğum yapmışsa erken emeklilik şansını kaybediyor. Bu kadınlar, prim günü eksiği varsa tamamlamak için doğum borçlanması kullanabilir.

Şu an tebliğ çıktı, sadece genelge var. O yüzden şimdi vatandaşlar SGK’ya gitseler kapıdan geri çevrilirler, çünkü SGK’da çalışan memurlar tebliğe değil genelgeye bakarlar. Zannederim önümüzdeki hafta genelde kurumlara ulaşır ve işlemler başlar.

Günlük borçlanma bedeli 8 lira 52 lira arasında değişiyor ve kadınlar kendisi tercih ediyor. Emekli maaşında etkisi var ama eğer borçlanma yapılacak yıl 1990’dan önceyse hiçbir etkisi yok, o yüzden vatandaşlar 8 lira ödesinler. 1990 ile 1999 arası için borçlanma yapılacaksa günlüğü 12 liradan ödesinler. 1999’dan sonraki dönem için ise 52 lira ödesinler, çünkü bu tamamen maaşa yansıyor.”