Sigorta'dan 80 bin kişiye 'İhbar et' mektubu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), eczane ve hastaneleri vatandaş aracılığı ile izlemeye başladı. Kurum, tedavi gören 88 bin hastanın adresine mektup göndererek tedavi ve ilaç faturaları hakkında bilgi verdi.



Hastaya ait bilgilerin yer aldığı mektup geçmiş olsun dilekleriyle başlıyor. Bugün gazetesinde yer alan habere göre vatandaşlara ulaşan bilgi notunda "Devlet sizin adınıza bu kadar harcama yaptı." mesajı da yer alıyor. Faturalarda vatandaşın gittiği hastanelerin isimlerinin yanı sıra yapılan tedaviler de ayrıntılı olarak anlatılıyor.



SGK, her geçen yıl artan sağlık harcamalarını kontrol altına alabilmek için denetimlerini yoğunlaştırdı. Özel, devlet ve üniversite hastanelerinden gelen faturalaraı sıkı takibe alan Kurum, bu konuda vatandaşlardan da yardım talep etmeye başladı. Yeşilkart ve kamu çalışanları hariç 3 yılda yaklaşık 15 milyar Türk Lirası artan sağlık harcamaları hastalar üzerinden doğrulatılıyor.



Vatandaşların kimlik numaralarına kayıtlı hastane ve eczane işlemleri provizyon sisteminden alınarak, hastalara postalanıyor. Faturalarda hastanın ödediği tahlil, tetkik ve ameliyat paraları ile devletin yaptığı harcama yer alıyor.



10 bin liranın üzerinde sağlık harcaması yapanlara ulaşan mektupta sağlık harcamalarındaki artışa dikkat çekiliyor. İlk etapta 88 bin adrese gönderilen mektupla toplamda 178 bin hastaya ulaştırılacak. Hasta lehine yapılan düzenlemelerin hastane, eczane ve optik firmalarınca suiistimal edildiğine işaret edilen mektupta "Sağlık Karnesi ve Hasta Yakını Sevk Kağıdı uygulamalarının kalkması ve Kimlik Numarası üzerinden müstahaklık sorgulaması yapılması nedeniyle bazı Sağlık Hizmet Sunucuları tarafından 'sağlık hizmeti almadığınız halde sağlık hizmeti almışsınız gibi' kurum adına fatura düzenlendiği anlaşılmıştır." ifadeleri yer alıyor.



Şikayete yasal işlem yapılıyor



Söz konusu usulsüzlükler sebebiyle sağlık harcamalarının yükseldiğine dikkat çekilerek, vatandaştan yardım isteniyor: "Kurum olarak şahsınız adına 2008 yılında almış olduğunuz sağlık hizmetlerine ait giderler ekte yer alan tablolarda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Tablolarda belirtilen sağlık (hastane, ilaç, optik vb.) hizmetlerinin tarafınızdan alınmadığı kanaatinde iseniz, adınıza Kurumumuza fatura düzenleyen Sağlık Hizmet Sunucuları hakkında (hastane, eczane, optik vb.) yasal işlemlerin yerine getirilebilmesi için ilinizde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'ne dilekçe ile ya da gsstedavi@sgk.gov.tr adresine e-posta ile müracaat etmenizin bir vatandaşlık görevi olduğunu önemle istirham ediyoruz."



Yıl Harcama (milyar TL)

2002 7,7

2003 10,6

2004 13,1

2005 13,6

2006 17,6

2007 19,9

2008 25,3





