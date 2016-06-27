Yapılan bildirimleri 'dolandırıcılık' sanan vatandaşlar 30 milyon liralık birikimi sigorta şirketlerine bıraktı!

Sadece bu yıl, sigorta şirketlerinde unutulan 30 milyon lira, haziran sonunda ‘Güvence Hesabı’na devrolacak. Son 3 yıl içinde unutulan paranın tutarı 100 milyon lirayı buldu. Sigorta şirketleri tarafından aranan çoğu kişinin dolandırıldığını sanarak parasını almadığı, sigortacıların ise vatandaşı ikna edemediği belirtildi.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre, sigortalıların sadece bu yıl, hayat sigortalarında unuttuğu para tutarı, 30 milyon liraya yaklaşırken, hak sahiplerinin çoğu, dolandırıldığını sanarak, paralarını almak istemiyor. Üç yıl önce, hak sahiplerince aranmayan paralara yönelik yapılan düzenleme ile sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı’na devrine karar verildi.

Hayat sigortası satan şirketler, her yılın ocak ayında, paralarını unutan sigortalıların listesini açıklıyor, ardından kişileri 15 Haziran’a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla bilgilendiriyor. Haziran sonunda da hak sahiplerince aranmayan paralar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabı’na devrediliyor. Bu ay sonunda da şirketler, ulaşamadıkları sigortalılar nedeniyle 30 milyon liraya yakın parayı, Güvence Hesabı’na devredecek. Son üç yıl içinde de devredilen para tutarı, 100 milyon lirayı buldu.

Vatandaş inanmıyor

Sigortacıların, hak sahiplerine ulaşamamalarının birkaç nedeni var. Birincisi, hayat sigortaları 10 yıl ve daha uzun süreli sigortalar olduğundan kişiler poliçe yaptırdıklarını unutuyor. Hem adres hem de ulaşım bilgilerinin değişikliği nedeniyle de şirketler, sigortalıya ulaşamıyor. Bir diğer neden ise sigortalı kişinin, vefat etmesi ve varislerinin sigortadan haberdar olmaması. Ama asıl sorun, son yıllarda artan dolandırıcılık olayları nedeniyle sigorta şirketlerinin, hak sahiplerini inandıramamaları. Çoğu kişi, dolandırıldığını sanarak, hem sigorta şirketinin aramalarına cevap vermiyor hem de parasını almak istemiyor.

100 bin lira unutan var

Sigortacılar, hak sahiplerini ulaşmak için çok uğraştıklarını, internet sitesinde parasını unutan kişilerin isimlerini yayınladıklarını, mektup gönderdiklerini, telefonla aradıklarını belirterek, “Ya ulaşamıyoruz, ya da ulaştıklarımızı ikna edemiyoruz. Vatandaş dolandırıcılık olaylarından öyle korkmuş ki, ‘böyle bir para unutmuş olamam, beni dolandırıyorsunuz’ deyip, telefonu kapatıyor. Örneğin, bir sigortalımız 15 yıl önce poliçe yaptırmış, sonra unutmuş, birikimi 100 bin liraya kadar ulaşmış. Kendisine ulaştık ama ikna edemedik” diyor.

"Beni dolandırıyorsunuz!"

Sigorta şirketlerinde unutulan paraların iadesi için son tarih, her yılın haziran ayı. Bu dönemde de dolandırıcılık olayları artıyor ve dolandırıcılar, binlerce kişiyi, ‘sigorta şirketinden arıyoruz, şu kadar paranızı unutmuşsunuz,’ diyerek arıyor. İşin kötüsü, sigorta şirketleri de aradıkları sigortalılardan TC kimlik numarasını, adresini ve bankahesap numarasını istiyor. Dolandırıcılar da aynı yöntemi uyguluyor. Hal böyle olunca da sigortacılar vatandaşı ikna edemiyor, vatandaş da sigorta şirketinde para unuttuğuna ve bu parayı alacağına inanmıyor. Sigortacılar, bu konuda yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Telefonlar arıyoruz, ‘beni dolandırıyorsunuz’ deyip, suratımıza kapatıyorlar. Birkaç kere aradığımızda da ya telefonu açmıyorlar ya da polise şikayet ediyorlar. Gönderdiğimiz mektuplara, SMS’e ise hiç dönmüyorlar. Hak sahibi, birikimli hayat sigortası yaptırmış, sonra unutmuş, biz de kanun gereği parayı yıllarca değerlendirmişiz ve birikimi 35 bin lira olmuş. Birkaç kere aradık, ne sigorta şirketinden aradığımıza ikna edebildik ne de 35 bin lira birikimi olduğuna. Bizi dolandırıcılıkla suçladı, haliyle ödeyemedik. Bu ay sonunda Güvence Hesabına devredeceğiz. Dolandırıldığını sanıp, parasını almayan böyle binlerce kişi var.”

"Duygusal anlar yaşıyoruz"

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran, unutulan paralar konusunda 2 yıllık zaman aşımı süresi olduğunu belirterek, “İki yıl dolduktan sonraki ilk şubat ayında kendi internet sitemizde sigortalılarımızın listesini yayınlıyoruz. Aynı liste Türkiye’nin yüksek tirajlı iki gazetesinde de yayınlanıyor. Sigortalılarımızın adreslerine iadeli taahhütlü bilgilendirme mektupları gönderiyoruz. Şirket olarak başvurmayan hak sahiplerine telefonla da ulaşmaya çabalıyoruz” dedi. Garanti Emeklilik’te 2015 yılında zaman aşımına uğrayan tutarın 1.1 milyon lira olduğunu, bugüne kadar hak sahiplerine 300 bin lira ödendiğini belirten Onaran, ödemeler sırasında yaşadıkları bir olayı da şöyle anlattı: “Anne ve babalarını kaybetmiş, 18 yaşından küçük çocukların vasisi olan anneannelerine ulaştığımızda, aldığımız tepki unutulmazdı. Çok büyük kayıp ve acı yaşayan, üzerine bir de torunlarının sorumluluğu eklendiği için zor bir dönem geçirirken kendisine ulaşmıştık. Torunlarının ihtiyaçlarını karşılamak için ödenecek olan tutara çok ihtiyaçları olduğunu belirten anneanne ile çok duygusal bir görüşme yaşamıştık.”

Ulaşmak için her yolu denendik

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, her yılın ocak ayı sonunda, hak sahiplerinin adreslerine bilgilendirme mektubu yolladıklarını belirterek, şunları söyledi: “Aynı zamanda SSM, elektronik posta yoluyla da bilgilendirme yapıyoruz. 15 Haziran’a kadar başvurması halinde kendisine paranın ödeneceğini, aksi taktirde Güvence Hesabı’na aktarılacağını belirtiyoruz. Kişiler, şirketimize yazılı ya da çağrı merkezi kanalıyla taleplerini ulaştırıyor. 15 Haziran›a kadar gelen başvurular değerlendirmeye alınarak hak sahibine ödeniyor. Ayrıca şubat başından itibaren internet sitemizden 4 ay süre ile sorgulama yaparak alacağı tutarı öğrenme imkanı sunuyoruz.”