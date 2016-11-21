"Sigorta şirketleri, kusurlu sürücüden artık tazminat talep edemeyecek"

Hürriyet yazarı Noyan Doğan, sigortacıların trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen kazalarda ödedikleri tazminatı kusurlu sürücüden talep edebildiğini hatırlatarak, "Danıştay aldığı kararla uygulamayı durdurdu. Kırmızı ışıkta geçerek ölüme ya da maddi zarara neden olan sürücülerden sigorta şirketleri artık tazminat talep edemeyecek" dedi.

Noyan Doğan'ın "Kusurlu sürücüye müjde" başlığıyla yayımlanan (21 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Sigortacılar, trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen kazalarda ödedikleri tazminatı kusurlu sürücüden talep edebiliyordu. Danıştay aldığı kararla uygulamayı durdurdu. Kırmızı ışıkta geçerek ölüme ya da maddi zarara neden olan sürücülerden sigorta şirketleri artık tazminat talep edemeyecek.

Önce özet geçeyim. Hatırlayacaksınız, 2015’in başlarında Hazine, trafik sigortasının genel şartlarını baştan sona değiştirdi. Buna göre; alkollü araç kullanımından dolayı oluşacak hasar sigortadan karşılanmayacak, hasarlı aracın onarımında eşdeğer parça kullanılabilecek, araçtaki değer kaybı sigortadan talep edilecek, vefat tazminatı belli standartlara göre belirlenecek, sürücünün kusurlu olduğu durumlarda yakınları sigortadan tazminat talep edemeyecek, trafik kurallarının ağır kusurlu olarak ihlal edilmesi halinde oluşacak bedeni ve maddi tazminatı sürücüden talep edebilecek (rücu edilecek). Bu ve benzeri birçok genel şart, geçen senenin başında değiştirildi ve yeni düzenleme de 1 Haziran 2015’te uygulamaya girdi.

Girer girmez de Türkiye Barolar Birliği, genel şartların iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Danıştay, üç gün önce, bu dava ile ilgili kararını açıkladı ve neredeyse bir buçuk yıl aradan sonra yayınlanan genel şartlardan bazıları için yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Hangi durumları kapsıyor

Bunlardan en önemlisi kazanın, trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucu meydana gelmesi halinde, ödenen hem maddi hem de bedeni zararı sigorta şirketinin, sürücüye rücu etmesi, yani sürücüden talep etmesi. İşte Danıştay, bu uygulamayı durdurdu. Daha açık şöyle anlatayım: Sürücüler, trafik kullarına uymayarak kazaya neden olur ve bu kazada da birileri ölürse, sakat kalırsa ya da maddi zarar oluşursa; sigortacılar, tazminatı ödüyor, sonra da kusurlu sürücüden bu parayı talep ediyorlardı. Şimdi artık edemeyecekler.

Peki, bu ne anlama geliyor? En basit anlamıyla; kırmızı ışıkta geçip, birisine çarpar ve ölümüne neden olursanız, endişe etmeyin sigorta şirketi sizden beş kuruş talep edemeyecek.

Ya da ters yola girip, bir araca çarptınız, maddi zarar oluştu. Sorun yok kusurlu da olsanız, sigorta şirketi kapınızı çalmayacak. Veya da trafik var, daldınız emniyet şeridine, kaza yaptınız, birkaç kişinin ölümüne, birkaç kişinin de sakat kalmasına neden oldunuz; kusurlusunuz ama sorun yok, sigorta şirketi tüm zararı karşılayacak ama size dokunmayacak.

Danıştay'ın aldığı karar

Mesela, trafikte zikzak çizerek gidiyorsunuz yani, kural ihlali yapıyorsunuz, kusurlusunuz, birisine çarptınız veya birkaç araca zarar verdiniz; korkmayın, sigorta şirketi ödediği zararı sizden almayacak.

Eminim birileri, ‘Bu karar, alkollü ya da ehliyetsiz araç kullanımını da kapsıyor mu?’ diye soracaktır. O kadar da değil. Alkollü ya da ehliyetsiz araç kullanır ve kazaya karışırsanız, bu kazada da bedeni ve maddi zarar oluşursa, sigorta şirketi zararın tamamını size rücu eder. Çünkü her iki durum da kanunen suç ve Danıştay, bu konuda bir tasarrufa gitmedi.

Danıştay hangi uygulamaları iptal etti?

Danıştay’ın aldığı karar göre, sigorta şirketi, kazanın, trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelmesi halinde ödediği hem maddi hem de bedeni zararı sürücüden talep edemeyecek.

Sürücüler, aracın ana iskelet ve şaside hasar olmaksızın vidalı parçalarda yapılan onarımları da artık sigortadan alabilecek.

Kiralık araçlar ile taksi ve dolmuşlarda eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarının yüzde 50’sini aşan tutar da sigortadan talep edilecek.

Araçtaki değer kaybının tamamı ödenecek

Danıştay’ın, trafik sigortası genel şartlarına yönelik yürütmeyi durdurma kararı aldığı düzenlemelerden biri de araçlardaki değer kaybına yönelik. Geçen yılın Haziran ayında uygulamaya giren genel şartlara göre sürücüler, kazalar nedeniyle araçlarında oluşan değer kayıplarını da sigorta şirketinden talep edebiliyorlardı. Ancak bunun bir-iki istisnai durumu var. Sürücüler, aracın ana iskelet ve şaside hasar olmaksınız vidalı parçalarda yapılan onarım, -ki, buna ufak onarımlar deniyor- ile giderilen hasarlarda değer kaybı talebinde bulunamıyordu. Danıştay, bu uygulama için de yürütmeyi durdurma kararı aldı. Sürücüler, küçük onarımlar nedeniyle oluşan değer kaybını da sigortadan alabilecek.

Yine trafik sigortası genel şartlarına göre, kiralık araçlar ile taksi ve dolmuşlarda eksper tarafından hesaplanan değer kaybı tutarının yüzde 50’sini aşan tutar, sigortadan talep edilemiyor, sigortanın teminatı dışında kalıyordu. Örneğin, kaza sonrası aracınızda değer kaybı oluştu ve eksper, kaybı, 30 bin lira olarak belirledi. Sigorta şirketi, bunun 15 bin lirasını ödüyordu, kalan 15 bin lirayı sigortadan talep edemiyordunuz. Danıştay, bu uygulama için de yürütmeyi durdurma kararı verdi. Peki, bu ne anlama geliyor? Hani, sigortadan alamadığınız 15 bin lira vardı ya, artık onu da alabileceksiniz. Yani, eksperin belirlediği değer kaybının tamamı sigortadan ödenecek.