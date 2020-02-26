Sigorta şirketleri Koronavirüs'e karşı koruyor mu?

Çin'in Vuhan kentinden yayılmaya başlayan ve iki bin kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) yönelik sigorta şirketleri de çalışma başlattı. Buna göre tedavi başlanması durumunda sağlık poliçelerinde "soğuk algınlığı" kısmından tedavi masrafları karşılanacak.

evlet tarafından salgın hastalık ilan edilmesi halinde Sağlık Bakanlığı'nın duyurduğu hastalıkların tedavi giderleri devlet tarafından karşılanıyor. IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Murat Çiftçi, henüz ölçümlenememiş bu tarz hastalıkların, devlet salgın hastalık duyurusu yapmadığı sürece, özel sağlık sigortaları kapsamında değerlendirildiğini ifade etti. Vakaların görüldüğü Asya'daki sigortacılar, virüs bulaşmış olduğu teşhis edilen poliçe sahiplerine ek kapsam sağlıyor.

HSBC Life Singapore, bir poliçe sahibi veya yakın aile üyesine teşhis konulursa 720 dolar tutarında bir ödeme sağlayacağını açıkladı. Manulife Singapore ise 1 milyon dolarlık bir destek fonu ayırdı. Allianz China Insurance Holding ise ülkede doğabilecek olan zararları engellemek için bir fon yarattı. 570 bin dolarlık bir fon ayıran firma en ön saflarda çalışanlara yönelik acil durum kaynağı sağlayacak. Fon ayrıca tıbbı malzeme, bağışlar ve sigorta koruması da sağlayacak.