Sigortacılığa yeni kanun: Sigorta havuzları yeni kurulacak 'Özel Riskler Yönetim Merkezi' altında birleşiyor

Resmi Gazetede yayımlanan Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre sigorta havuzları yeni kurulacak "Özel Riskler Yönetim Merkezi" altında birleştirilecek.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte devlet destekli alacak sigortası, maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortası ve doktorların sorumluluk sigortaları kurulacak Özel Riskler Yönetim Merkezi'nde birleşecek. Yeni yapı ile reel sektöre destek olunacak.

Özel Riskler Yönetim Merkezi, kimya ve boya fabrikaları gibi riskli ve sigorta teminatı bulmakta zorlanılan sektör ve alanların sigortalanmasına da destek sağlayacak.

Özel Riskler Yönetim Merkezi, yurtiçinden ve uluslararası piyasalardan sigorta, reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında güçlük çekilen riskler, nükleer riskler ve kamu yararı bulunan riskler için sigorta teminatı sağlayacak. Böylece reasürans primlerinin bir bölümünün yurtiçinde kalması sağlanacak.

Kurulacak olan yeni merkezin faaliyet alanı ise geniş tutuldu. Bu kapsamda Özel Riskler Yönetim Merkezi;

Terör, savaş hali, doğal afetler ve benzeri olağanüstü durumlarda yurtiçinden ya da uluslararası piyasalardan sigorta teminatı bulunamaması veya güçlük çekilmesi durumunda devreye sokulacak.

Cumhurbaşkanlığının gerekli görmesi halinde sivil hava ve deniz ulaşım araçları için de Merkez, sigorta ve reasürans teminatı sağlayacak.

Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) ve Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) reasürans teminatı verecek veya bu kurumlardan reasürans desteği alacak.

Özel Riskler Yönetim Merkezi’nin işletmesi ise kamu sigorta veya reasürans şirketi tarafından yürütülecek.