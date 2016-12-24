Sigorta Bilgi Sistemi'nde 'FETÖ' şüphesi; kimlik paylaşım sistemi kısıtlandı

'FETÖ' üyesi olduğu iddia edilen kişilerin Sigorta Bilgi Merkezi'nin sistemi üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dahil üst düzey yetkililerin ailesi sorgulandığı, bilgi edinmeye çalıştığı iddia edildi. Bunun üzerine sigortacıların risk ölçmek için kullandığı kimlik paylaşım sistemi kısıtlandı. Artık kişi görülüyor ancak ailesi ile ilgili bilgilere ulaşılamıyor

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, 'FETÖ' şüphesi sigortacılığa da sıçradı. Sigorta şirketleri primleri oluştururken kişinin yaşına, mesleğine daha önce kaza yapıp yapmadığına bakıyor. Bunun yanı sıra örneğin 15-18 yaşlarında kaç çocuğu olduğu bilgisini de ediniyorlar. Çünkü bu, çocuğun aracı kaçırıp kaza yapması riskini doğuruyor. Bunun gibi annesi, babası ile ilgili bilgiler ve kişinin diğer özel sayılabilecek aile efradı bilgilerini kimlik paylaşım sisteminden (KPS) alıyorlar. Bu sistemi vatandaşlar göremiyor. Ancak devlet ile bankalar ve sigorta şirketleri gibi kişisel bilgiye ihtiyacı olan sektörler bu özel bilgilere ulaşabiliyorlar. Böylece bir kişi ile ilgili prim tutarını oluştururken bu bilgiler bir risk usuru olarak fiyata yansıtılıyor. Ancak 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi ile zirveye çıkan 'FETÖ' tehlikesi bu sistemin sigortacılar için kapanmasını sağladı.

Edinilen bilgilere göre özellikle Türkiye’nin bilgi sistemlerine hâkim olan 'FETÖ' üyesi olduğundan şüphelenilen birileri sigortacıların kullandığı bu sistemi kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya başladı. Sigortacılar bilgilere Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) aracılığı ile ulaşıyor.

Cumhurbaşkanı'nın bilgilerine baktılar

Son aylarda araç sahiplerinin plakalarını girerek tüm sigorta şirketlerinden aynı anda teklif almaları uygulaması ile gündemde olan Sigorta Bilgi Merkezi’nin KPS uygulaması üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da aralarında olduğu üst düzey devlet görevlilerinin aile bilgilerine bu sistem üzerinden ulaşıldığı veya en azından ulaşılmaya çalışıldığı ifade ediliyor. SBM’nin KPS uygulaması üzerinden birçok kişi için arama yapıldığı ve bu kişilerin adres ve diğer özel bilgilerine ulaşılmaya çalışıldığı kaydedildi. Bununla ilgili bir sigorta şirketinde yetkili olarak çalışan bir kişinin tespit edildiği ve görevine son verildiği gelen bilgiler arasında. Ancak bu kişinin de suçsuz olduğunu merak dolayısıyla arama yaptığını söylediği de ifade ediliyor.

Bankalara uyarı gitti sistemi kapattılar

Sistemi kullanan bankalara da uyarı gittiği ve bankaların da hem yasal sakınca yarattığı hem de devlet açısından güvenlik sorunu haline geldiği için sistemi kendi inisiyatifleri ile kapattığı öğrenildi. Bankalar sistemi daha çok kredi verirken değil ancak krediler takibe düştüğünde kullanıyordu. Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tutulan, kişiye ait nüfus ve yerleşim yeri bilgilerine (merkezi veri tabanında tutulan verilere) kamu kurumları ve diğer tüzel kişilerin on-line erişmesine imkân sağlayan bir sistem.

Temel işlevi kişi ve adres bilgileri

KPS’de kimlik numarasına karşılık kişi bilgileri sorgulama, kişi bilgilerine karşılık kimlik numarası sorgulama, nüfus kayıt örneği ve adres bilgileri sorgulama hizmeti sunuluyor.

Tüm şirketlerden teklif alınıyor

SBM’nin internet sitesinden sigortacılığa dair her türlü istatistiğe ulaşılabiliyor. Son olarak plaka ve TC kimlik numarası girilerek tüm sigorta şirketlerinden fiyat alma hizmeti sunmaya başlayan kurum bu hizmeti ile gündeme geldi.

Eksik bilgi fiyatlama sorunu yaratabiliyor

Bu gelişme üzerine sigorta şirketlerinin KPS ulaşımları kısıtlandı. Kişi ile ilgili bilgilere ulaşılırken ailesi ile ilgili bilgiler artık görülemiyor. Sigorta şirketleri artık eskiden ancak risk unsuru elde ettiği bilgiler doğrultusunda riskli müşterilerine ekstra prim uygularken şimdi bu bilgiler olmadan riski ya eski bilgiler üzerinden hesaplıyor veya elinde bilgi olmadan hesaplıyor.

Bu da tabii ki fiyataların adaletsiz şekilde dağılmasını daha az riske sahip kişilere daha fazla prim çıkarılmasını sağlıyor. Tabii bu durumun tersi de söz konusu. Öte yandan bir süre önce görevden alınan SBM’nin Genel Müdürü Aydın Satıcı’nın görevden alınmasının bu durumla ilişkilendirilmediği belirtildi.