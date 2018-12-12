Sığırcıkların görsel şöleni

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Manyas ilçesi Manyas Gölü kıyılarında sığırcıklar gökyüzünde süzülürken, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye\'nin ilk A sınıfı sulak alan diplomasına sahip olan, 266 türde her yıl 2-3 milyon kuşun beslendiği ve barındığı Manyas Kuş Cenneti\'nde, sığırcık sürüsü dikkati çekti. Kuş cenneti yakınlarında bulunan tarım arazilerinden havalanan binlerce sığırcık, gökyüzünde farklı şekiller oluşturdu. Binlerce sığırcık, özellikle kış aylarında tarım arazilerine yayılarak, yiyecek bulma mücadelesini sürdürürken, çevredeki sesler üzerine de birden havalanarak gökyüzünde görsel şölen sunuyor.

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