Sığır yetiştiricilerinden saman ithalatı

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, artan saman fiyatları nedeniyle Bulgaristan ile 9 bin tonluk saman ithalatı anlaşması yaptı. Saman gemilerinden ilki 1 Ekim’de limana yanaştı. Birlik Başkanı Ahmet Kocaağa, \"Yem fiyatları düşürülsün ki et fiyatları düşsün, tüketimi artsın. Pahalı ürünün tüketimi düşer. İnşallah önümüzdeki günlerde Türkiye içinde hayvanlarımız çoğalır, ithalata gerek kalmaz, daha ucuz daha uygun maliyetli etlerimiz olur\" dedi.

İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, bölgedeki üreticilerin saman bulamaması, bulunan samanın da fiyatının yüksek olmasından şikayet etmesi üzerine, ithalat arayışına girdi. Birlik yönetimi yüksek saman fiyatları nedeniyle çareyi Bulgaristan’dan saman ithal etmekte buldu. Bulgaristan’a giderek temaslarda bulunan Birlik yönetimi, 9 bin ton saman ithalatı için anlaşma yaptı. İlk geminin 1 Ekim’de İzmir Alsancak Limanı\'na yanaştığını söyleyen Birlik Başkanı Ahmet Kocaağa, şöyle dedi:

\"Üreticilerimizin saman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla saman elde edilen bölgelerdeki üreticiyle görüşülerek alışveriş yapılıyordu. Ancak, bu yıl saman üreticide değil, aradaki esnafta. Bu esnaf, \'Bugün samanı göndereceğiz\' diyor ertesi gün göndermiyor, fiyatı sürekli değiştiriyor. Samanın ton başına fiyatı 700-750 liraya çıktı. Fiyatın sürekli değişmesi üzerine yönetim olarak üreticinin maliyetini düşürmek için Bulgaristan’dan 9 bin ton saman bağlantısı kurduk. 1 Ekim\'de ilk gemimiz geldi. Önce İzmir sonra bölgedeki ihtiyacı olan üreticilerimize dağıtmaya başladık. Bu samanın dağıtımını ton başına 525 liradan yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde ikinci gemi gelecek, aynı şekilde devam edeceğiz.\"

\'TÜRKİYE’DE SAMAN KITLIĞI VAR\'

Türkiye’de saman kıtlığı olduğunu öne süren Kocaağa, şöyle devam etti:

\"Türkiye’de hububatın değiştiğini görüyoruz. Tane veren tohum çeşitleri değiştiği için sap kısaldı. Sap kısa olunca Türkiye’de saman kıtlığı oldu. Yetişen saman da tüccarın elinde. Biz de getirdiğimiz samanları üreticiye dağıtıyoruz.\"

\'YEM FİYATLARI DÜŞÜRÜLSÜN Kİ ET FİYATLARI DÜŞSÜN\'

Et fiyatının yüksek olmasından kendilerinin de memnun olmadığını belirten Kocaağa, şunları söyledi:

\"Maliyetimiz çok yüksek. 15-20 gün içerisinde akaryakıta 2 kez zam geldi. Üretim akaryakıtla, elektrikle, gübreyle oluyor. Hayvanların su içmesi bile elektrikle oluyor. Yem maliyetleri çok yüksek. Bir yandan üretici, öbür yandan da tüketici memnun değil. Yem fiyatları düşürülsün ki et fiyatları düşsün, tüketimi artsın. Pahalı ürünün tüketimi düşer. İnşallah önümüzdeki günlerde Türkiye içinde hayvanlarımız çoğalır ithalata gerek kalmaz, daha ucuz daha uygun maliyetli etlerimiz olur.\"



