"Sığır eti yiyor" diye linç ettiler!

Hindistan'da, hakkında buzdolabında sığır eti bulundurduğu ve ailece sığır eti yedikleri dedikoduları yayılan bir adam linç edildi.

Uttar Pradeş eyaletindeki Dadri'de öldürülen Muhammed Ahlak 50 yaşında bir tarım işçisiydi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, saldırıda Ahlak'ın 22 yaşındaki oğlu da ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Polis söylentileri kimin yaydığını bulmaya çalışıyor.

Hindistan'da sığır kesimi çok hassas bir konu ve inek-öküzler ülke nüfusunun yüzde 80'ini oluşturan Hindular tarafından kutsal sayılıyor.

Uttar Pradeş ise, sığır eti kesimi, satışı ve tüketimi yasaklarının yakında daha da sıkılaştırıldığı eyaletler arasında.

Sığır eti yasağı, bu eyaletlerde, hükümetin ne yenip ne yenemeyeceğine karışmaması gerektiğini söyleyen kesimlerin tepkisine yol açmış ve eleştirilmişti.

Et tahlile yollandı

Öldürülen Ahlak'ın ailesi, evdeki buzdolabında sığır değil koyun eti bulunduğunu söylüyor.

Yerel gazeteler polisin söz konusu etten örnek alıp tahlil için laboratuara gönderdiğini yazdı.

Üst düzey polis görevlisi Kiran S AFP ajansına "ailenin sığır eti yediği, yakındaki Hindu tapınağında duyurulmuş" dedi.

Linç edilen Muhammed Ahlak'ın 18 yaşındaki kızı Sacide, Indian Express gazetesine saldırganların köyden 100 kadar kişilik bir grup olduğunu söyledi.

Sacide, "Sığır eti yediğimizi söyleyip kapıları kırdılar, babamı ve abimi dövmeye başladılar. Babamı dışarı çekip taşlarla vura vura dövdüler" diye sürdürdü.