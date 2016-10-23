Sığınmacıyı intihara teşvik ettiler!

Polisin verdiği bilgilere göre olay cuma günü Thüringen eyaletindeki Schmölln kentinde meydana geldi. Polis olay yerine ulaştığında 15 ya da 17 yaşında olduğu belirtilen Somalili sığınmacı kaldığı binanın beşinci katındaki pencereye çıkmıştı. Kendisini boşluğa bırakan genç ağır yaralandı ve kısa süre sonra da hayatını kaybetti.

Olayı izlemek için çevrede toplananların genci atlaması yönünde teşvik ettiği belirtiliyor. Sosyal Demokrat Partili Schmölln Belediye Başkanı Sven Schrade "Bazılarının uzun süre etrafta bekleyerek, adlarına 'seyir meraklıları' diyelim, ‘atlasana artık' gibi çağrılarda bulunduğuna dair elimizde bilgiler var” dedi. MDR kanalına konuşan Schrade bu davranışı kınadığını söyledi.

Polis ve itfaiye yetkilileri çevredekilerin genci intihara teşvik ettiğini henüz teyit etmedi. Polis sözcüsü konuyla ilgili olarak olay yerindeki polis memurlarının sorgulandığını ifade etti. Yoldan geçen bir kişi olayı cep telefonuyla kaydetti. Kaydı silmesi istenen şahıs polis gözetiminde çektiği filmi sildi. Altenburger Land Kaymakam Yardımcısı Matthias Bergmann çevrede oturanların da balkona çıkıp fotoğraf çektiklerini söyledi.

Depresyon tedavisi görüyordu

MDR'in haberine göre Somalili genç sığınmacı, Libya, İtalya ve İsviçre üzerinden Almanya'ya geldi. Depresyon tedavisi gören genç cuma akşamüstü psikiyatri kliniğinden taburcu edildi. Somalili sığınmacının intihar etmeden önce kaldığı yerde kavga çıkardığı ve polisin bunun üzerine çağrıldığı belirtiliyor. İntihar öncesinde itfaiyenin neden olay yerinde olmadığı ve atlama bezi germediği bilinmiyor.

Schmölln Belediye Başkanı Sven Schrade savcılık soruşturmasının beklenmesi gerektiğini söyledi. Facebook sayfası üzerinden bir açıklama yapan Schrade "Atlasana artık” gibi çağrıların hoş görülebilir yanı bulunmadığını söyledi. Sven Schrade "Bu alçakça ve insanlık dışı. İster sığınmacı ister burada yaşayan olsun: Hepimiz insanız” diye yazdı.