Sığınmacıya muhbirlik karşılığında statü



Almanya'nın dış istihbarat servisi BND ve iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı bilgi almak için 2000-2013 yılları arasında 850 ilticacıyla ilişki kurdu. Alman Der Spiegel dergisi haberini Sol Parti‘nin mecliste konuyla ilgili verdiği soru önergesine hükümet tarafından verilen yanıta dayandırdı.

Soruşturmalarda istihbarat servisiyle işbirliği yapmaları karşılığında sığınmacılara "koruma statüsü" verildi. Normal koşullarda bu statü geldiği ülkeye sınırdışı edilmesi durumunda hayati tehlikesi olanlara tanınıyor. İdam cezası almış olanlar, işkenceye, insani olmayan muameleye maruz kalma ihtimali bulunanlar ya da savaş nedeniyle hayati tehlikesi bulunanlar bu statüden yararlanabiliyor. İltica başvurusu yapan birçok sığınmacının hukuki işlemlerde kolaylık nedeniyle istihbarat servislerine bilgi sağlamayı kabul ettiği sanılıyor.

Der Spiegel'in haberine göre ilticacılarla mülakatlar BND'nin “Soruşturma Bölümü Merkezi” bünyesinde çalışan istihbaratçılar tarafından yapıldı. Sözkonusu birim 2014 yılının haziran ayında hükümet tarafından kapatıldı. Ancak güvenlik çevrelerinden edinilen bilgilere göre BND, Almanya'ya sığınanları “gönüllülük temelinde” dinlemeye devam ediyor.

İstihbarat servislerinin faaliyeti Almanya'da muhalefet partilerinin tepkisini çekti. Sol Parti milletvekili Martina Renner “Eğer istihbarat servislerinin sığınmacılara uyguladığı baskı sürüyorsa, bu ahlaki açıdan rezil bir durum” diye konuştu.