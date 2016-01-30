T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacıya muhbirlik karşılığında statü

Der Spiegel’in haberine göre, Alman istihbarat servisleri bilgi paylaşmaları karşılığında sığınmacıların hukuki işlemlerini kolaylaştırdı.

30 Ocak 2016 15:35


Almanya'nın dış istihbarat servisi BND ve iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı bilgi almak için 2000-2013 yılları arasında 850 ilticacıyla ilişki kurdu. Alman Der Spiegel dergisi haberini Sol Parti‘nin mecliste konuyla ilgili verdiği soru önergesine hükümet tarafından verilen yanıta dayandırdı.

Soruşturmalarda istihbarat servisiyle işbirliği yapmaları karşılığında sığınmacılara "koruma statüsü" verildi. Normal koşullarda bu statü geldiği ülkeye sınırdışı edilmesi durumunda hayati tehlikesi olanlara tanınıyor. İdam cezası almış olanlar, işkenceye, insani olmayan muameleye maruz kalma ihtimali bulunanlar ya da savaş nedeniyle hayati tehlikesi bulunanlar bu statüden yararlanabiliyor. İltica başvurusu yapan birçok sığınmacının hukuki işlemlerde kolaylık nedeniyle istihbarat servislerine bilgi sağlamayı kabul ettiği sanılıyor.

Der Spiegel'in haberine göre ilticacılarla mülakatlar BND'nin “Soruşturma Bölümü Merkezi” bünyesinde çalışan istihbaratçılar tarafından yapıldı. Sözkonusu birim 2014 yılının haziran ayında hükümet tarafından kapatıldı. Ancak güvenlik çevrelerinden edinilen bilgilere göre BND, Almanya'ya sığınanları “gönüllülük temelinde” dinlemeye devam ediyor.

İstihbarat servislerinin faaliyeti Almanya'da muhalefet partilerinin tepkisini çekti. Sol Parti milletvekili Martina Renner “Eğer istihbarat servislerinin sığınmacılara uyguladığı baskı sürüyorsa, bu ahlaki açıdan rezil bir durum” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Der SpiegelAlmanBNDAnayasayı Koruma TeşkilatıSol Parti‘ninSpiegelBölümü Merkezi”BND AlmanyaAlmanyaPartiMartina RennerWelle Türkçe AFP/Spiegel EC/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24