Sığınmacılarla birlikte sınırı geçmeye çalışırken dövülüp geri gönderilen Uğur Akca: Bende baba hasreti var

Sığınmacılarla birlikte Yunanistan'a geçmeye çalıştığı sırada Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra dövülüp, geri gönderilen Uğur Akca, yaşadıklarını anlattı. Babasının Almanya'da yaşaması nedeniyle sınır geçmeye çalıştığını söyleyen Akca, ''Babam 7 yıldır gelmedi. Bende baba hasreti vardı. Ben de gitmek istedim'' dedi.



Sınırı geçmek istediği sırada Yunanistan'da yakalanan ve Yunan güvenlik güçleri tarafından dövülüp geri gönderilen Uğur Akca, Konya'daki evine döndü.

Yunan güvenlik güçlerinin kendisini cop ve beyzbol sopasıyla dövdüğünü anlatan Akca, "Arkadaşlarla saat 4'te Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştık. Sınır kapısının yakınında, sığınmacılar tel örgüleri kesmiş, Yunanistan'a geçiyordu. Biz de onları takip ettik, yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra Yunan askeri durdurdu. Sonra polis geldi. Bizi copla dövdü. Geri dönmemizi istediler. Ben tel örgülerden atlayamadım. Bunun üzerine cop ve beyzbol sopasıyla yaklaşık 10 dakika dayak yedim. Türkiye tarafına geçtikten sonra hastaneye gittim, kafama 10 dikiş atıldı'' ifadelerini kullandı.

"İkinci kez şansımı denemek istemedim"

Tedavisinin ardından arkadaşlarıyla ikinci kez sınırı geçtiklerini ifade eden Akca, ''Tedavi olduktan sonra ikinci kez şansımı denemeye karar verdim. Çocukluktan itibaren yurt dışına gitmeyi hayal ediyordum. Resmi yollardan gitmek için başvuru yapmıştım ama ret cevabı aldım. Bu kez botla nehri geçip karşıya vardık. Orada çok sayıda asker vardı. Bizi alıp, polis bölgesine götürdüler. Telefonlarımız ile çantalarımıza el koydular. Sonra bizi geri gönderdiler. Sığınmacıların dayaktan elleri, kolları kırılmış, çırıl çıplak haldeydiler" diye konuştu.