Sınırda bekleyiş 4. gününde | Kaçakçıların Yunan güvenlik görevlilerine ateş açtığı iddia edildi

İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Yunanistan sınırına akın eden sığınmacılar 4 gündür zor şartlarda bekliyor.

Yereldeki kaynaklar, bir grup sığınmacının Meriç Nehri'nden kaçmaya çalışırken insan kaçakçılığı yapan bazı kişilerin ateş açtığını iddia etti.

Kaçakçıların Meriç'in Subaşı köyünde sığınmacılar nehirden geçmeye çalışırken kaçakçıların sınırın diğer yanında bulunan Yunan güvenlik güçlerine ateş açtığı belirtildi.

Nehrin sığ bölümlerinden Yunanistan'a yüzerek geçmeye çalışan sığınmacıların da olduğu belirtilirken, kaçakçıların sığınmacılara bot temin ettiği de gelen haberler arasında.

Diğer yandan Yunanistan tarafına geçmek için tampon bölgede bekleyen sığınmacılara Yunan güvenlik güçleri yer yer plastik mermi ve biber gazlı müdahale ediyor.

Pazarkule Sınır Kapısı yolu da zaman zaman kapatılıyor.

Kara yolu dışında bazı sığınmacılar da Meriç Nehri'nden botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışıyor.

Sınırlı yardımın gittiği bölgede Uluslararası Mülteciler Derneği gözlemlerini raporlaştırdı.

Rapora göre sınırı geçen sığınmacıların pasaport, telefon ve cüzdan gibi kişisel malzemelerine Yunanistan polisi tarafından el konuldu.

Dernek, sınırda barınma, yiyecek, sağlık ve güvenlik gibi temel ihtiyaçların giderilmesi gerektiğini söyledi.