Sığınmacıların yeni rotası Hıvatistan



Macaristan'ın Sırbistan sınırını tel örgülerle kapatması üzerine binlerce sığınmacının Avrupa'nın batısı ve kuzeyine giden yolu kesilmiş oldu. Sırbistan tarafında tel örgülerin arkasında kalan binlerce sığınmacı yönünü Hırvatistan'a çevirdi.

Sırbistan'ın sınır kenti Sid'e sığınmacıları taşıyan ilk otobüsün de sabah saatlerinde ulaştığı bildirildi. Sığınmacıların yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki Makedonya sınırından otobüse bindikleri belirtiliyor. Bazı sığınmacıların Sid'e vardıktan sonra yürüyerek Hırvatistan'a geçmeye çalıştıkları da gelen haberler arasında.

Hazırlık yapılıyor

Hırvatistan'da da olası bir sığınmacı akınına karşı hazırlık yapılıyor. Sırbistan sınırında yaklaşık 6 bin polisi görevlendirdiği ve gelecek mültecileri de kayıt altına alacağı belirtilen Hırvat makamlarının geçiş ülkesi olarak hazırlıklarını yaptığı kaydedildi.

Sırbistan sınırına tel örgü çeken Macaristan, yeni yasal düzenlemelerini dün yürürlüğe sokmuştu. Buna göre, tel örgüleri geçmeye çalışanlar gözaltına alınacak ve 3 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkartılacak. Yasada, tel örgüye zarar verenlerin hapis cezalarının ise 5 yıla kadar yükseltilmesi öngörülüyor.

Sığınmacılar zor durumda

Sınırın kapatılması üzerine dün tel örgülerin arkasında Sırbistan tarafında yaklaşık 300 sığınmacı kaldı. Çocuğu ile birlikte sınırdan geçemeyen bir Afgan "Neden bunu yapıyorlar?" dile sorarken, 17 yaşındaki başka bir Afgan da kötü bir gece geçirdiklerini belirterek "Özellikle küçük bebeği olan aileler için soğuk bir geceydi" dedi.