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Sığınmacıların Suriye'ye 'bayram geçişi' sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği'nin verdiği izinle Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürerken, jandarmalar yaşlı ve engellilere yardımcı oluyor

19 Ağustos 2017 15:29

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği\'nin verdiği izinle Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler\'in Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan geçişleri sürerken, jandarmalar yaşlı ve engellilere yardımcı oluyor.
Kurban Bayramı nedeniyle ülkelerine geçiş yapmak isteyen Suriyeli sığınmacılar, Öncüpınar Sınır Kapısı\'na akın ediyor. Suriyeli sığınmacılar, geçişlerin 5\'inci gününde sınır kapısında uzun kuyruklar oluşurken, geçişlerine öncelik verilen yaşlı ve engellilere sınırda görevli askerler yardımcı oldu. Kurban Bayramı\'nı ülkelerinde geçirmek için 44 bin 322 Suriyeli\'nin başvuruda bulunduğu belirtildi.

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