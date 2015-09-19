Sığınmacıların ekonomik canlanmaya etkisi



Alman işadamları için durum çok açık: Hâlihazırda Almanya’ya gelen yüzlerce bin sığınmacı, Alman ekonomisi için büyük bir fırsat yaratabilir. Daimler tröstünün Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche hafta başında Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA) açılışı öncesinde kabul edilen sığınmacıların en iyi ihtimal ile "Bir sonraki Alman ekonomik mucizesinin temelini oluşturabilirler, tıpkı 1950‘ler ve 1960’larda Federal Cumhuriyeti’n ekonomik canlanmasına büyük katkısı olan milyonlarca göçmen işçi gibi" dedi. Aynı şekilde Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Matthias Müller, Alman kimya devi Evonik’in CEO‘su Klaus Engel ve Deutsche Post’un Yönetim Kurulu Başkanı Frank Appel gibi diğer büyük Alman tröstlerinin başkanları da sığınmacılara daha fazla yardım çağrısında bulundu.

Mini konjonktür programı

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (DIW) uzmanları, artan göçün Alman ekonomisine olumlu etkisinin gelecek yıldan itibaren hissedileceğini tahmin ediyorlar. Araştırmacılara göre 2016 yılında Alman ekonomisi, sığınmacıların etkisi ile beklenenden yüzde 25 oranında daha fazla büyüyecek. Buna öncelikle sığınmacılara konaklama, eğitim ve uyum hizmetleri vermek için artan kamu harcamalarının etkili olacağı belirtiliyor. Ayrıca sığınmacılara yapılan mali yardımların da tüketimi artıracağı kaydediliyor. Araştırmacılara göre; bir nevi ufak bir konjonktür programı ortaya çıkıyor.

Buna karşın Ren-Vestfalya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (RIW) Başkan Yardımcısı Thomas Bauer, bu durumun ekonomik büyümeye ilk etapta ufak bir etkisi olacağını ifade ediyor. Bauer "Ancak eğer sığınmacıları istihdam piyasasına kazanmayı başarabilirsek, uzun vadede sığınmacı akını Almanya’daki ekonomik büyümeyi canlandırabilir" diye konuşuyor.

Kalifikasyon sorunu

Fakat İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü‘nün (IAB) rastgele seçilmiş ufak bir grubu kapsayan araştırmasına göre ise mültecileri istihdam piyasasına kazandırmak çok zor görünüyor. Federal İstihdam Dairesi‘ne bağlı enstitüsünün verilerine göre uzun vadede Almanya’da kalan sığınmacıların yüzde 55’i istihdam edilebilecek. Buna sığınmacıların ortalama mesleki eğitim düzeyinin düşük olması, sebep gösteriliyor. Enstitü’nün temsili olmayan araştırması, kısa süre içerisinde Almanya’ya gelen rastgele seçilmiş 20 bin sığınmacı ile yapılan incelemeye dayanıyor. Buna göre gelenlerin yaklaşık dörtte biri, bir meslek eğitimi almış, ancak yaklaşık üçte ikisi meslek eğitimi görmemiş.

Hristiyan Birlik Partileri (CDU(CSU) meclis grubunun küçük sanayi sözcüsü Carsten Linnemann, Almanya’nın önemli ekonomi gazetelerinden Handelsblatt için kaleme aldığı bir makalede, "Bize sığınan yabancıların çoğunun kısa ve orta vadede istihdam piyasasına yerleşme şansı bulunmuyor" ifadelerine yer verdi. Hristiyan Demokrat politikacı, sığınmacıların küçük bir bölümünün çok hızlı bir biçimde istihdam piyasasına entegre edilebileceğini ve kalifiye işgücü açığının kapatılmasına yardımcı olabileceğini belirtti. Linnemann "Kalifiye eleman sıkıntısı, iltica yasaları ile çözülecek bir sorun değildir" dedi.

Alman Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü, sığınmacıların istihdam piyasasına kazandırılabilmesi için yoğun dil eğitimini, diplomaların geciktirmeden tanınmasını, okul ve yüksek okullarda onlara uygun eğitim programları hazırlanmasını tavsiye ediyor.

İşsizlik oranı ve ücretler

Peki ya sığınmacılar çalışma izni aldıktan sonra ne olacak? İşsizlik ya da ücretlerin düşme tehlikesi var mı? Federal Çalışma Bakanı Andrea Nahles ve Federal İstihdam Dairesi Başkanı Frank-Jürgen Weise, Almanya’da işsizlik oranının artacağını düşünüyor.

İstihdam Piyasası ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü (IAB) ise sığınmacıların entegrasyonunun uzun vadede istihdam piyasasını olumsuz etkilemesinin beklenmediğini kaydetti. 220 bin kişinin istihdam piyasasına katılması ve bunun yaklaşık yüzde 20'sinin üniversite mezunu ya da meslek lisansına sahip olması durumunda, işsizlik oranının sadece yüzde 0,07 oranında artacağı hesaplanmış. Enstitüye göre ücretler de ise değişiklik beklenmiyor.

Aynı şekilde Ren-Vestfalya Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü’nden yapılan açıklama da Alman kamuoyunu rahatlatıcı nitelikte. Açıklamada "Göç araştırmalarından da biliyoruz ki; çok büyük göç akınının bile istihdam piyasasına etkisi sınırlı kalır" ifadelerine yer verildi. Birçok araştırmada bu durumun işsizliği etkilemediği kaydedildi ve "Göçmenlerin, başkasının işini elinden alması söz konusu değildir. Araştırmalar bu durumun ücretlere etkisinin olmayacağını, hatta yeni yabancı kitlesinin çalışma hayatına atılmasının ücret düzeyini olumlu etkilediğini göstermektedir" denildi.