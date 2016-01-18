Sığınmacıları tedavi etmek istemeyen doktora soruşturma

Avusturya’nın başkenti Viyana’da sığınmacıları tedavi etmek istemeyen Thomas Unden adlı doktora Viyana Tabipler Odası tarafından soruşturma açıldığı bildirildi. Doktorun, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “İsim ve kökenlerini bilmediğim insanları tedavi etmek istemiyorum” ifadesini kullandığı belirtildi.

Independent’ın haberine göre, uzun dönemli hastalarını tedavi edeceğine dair söz veren Unden’in, daha önce de sosyal medya hesaplarından göçmen karşıtı sözler paylaştığı ve söz konusu paylaşımların birçoğunda yılbaşında Almanya’nın Köln kentinde meydana gelen taciz skandalına gönderme yaptığı görüldü.

Unden, sığınmacıların yanı sıra, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Muhafazakar Halk Partisi’nden siyasetçileri de tedavi etmeyeceğini vurguladı.