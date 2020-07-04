Sığınmacıları taşıyan yardım gemisinden acil yardım çağrısı: Durum kötüye gidiyor

Kurtarılan 180 sığınmacıyla beraber günlerdir Akdeniz’in ortasında beklemede olan insani yardım gemisi Ocean Viking’den yardım çağrısı geldi. Uluslararası yardım kuruluşu SOS Méditerranée, bir haftayı aşkın süredir devam eden belirsizliğin gemideki durumu dayanılamaz hale getirdiğini ve artık ne mürettebatın ne de sığınmacıların güvenliklerini sağlayamadıklarını belirtti.

Açlık grevi başladı

İtalya ve Malta’nın da gemiden gelen limanlarına yanaşma izni çağrılarının tamamını geri çevirdiğini söyleyen SOS Méditerranée Almanya direktörü Verena Papke, sığınmacıların açlık grevine başladıklarını belirtti. İtalya’nın Sicilya Adası açıklarında beklemede olan gemide son 24 saat içinde altı intihar girişimi yaşandığı açıklandı. 44 kişinin de hem kendilerine hem de çevrelerindekilere zarar verme niyetlerini ifade ettikleri belirtildi.

Sığınmacıların psikolojik durumu kötüye gidiyor

Ayrıca perşembe günü iki erkek sığınmacının gemiden atladığı, ancak SOS Méditerranée ekibi tarafından kurtarıldığı, cuma günü sabah saatlerinde de bir adamın kendini asmaya çalıştığı kaydedildi. Beş yıllık tarihinde ilk kez yardım çağrısı yaptığını belirten SOS Méditerranée, güvertedeki sığınmacıların bazılarının psikolojik durumunun giderek kötüleşmesi üzerine bu çağrıyı yapmak zorunda kaldığını açıkladı. Sığınmacıların ağırlıkla depresyondan muzdarip olduğu, gemide sık sık kavga çıktığı ve yaralanmalar olduğu da ifade edildi.