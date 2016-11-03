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Spor

Sığınmacıları taşıyan tekne battı; Gambiya kalecisi hayatını kaybetti

19 yaşındaki kaleci Fatim Jawara'nın eylül ayında ülkesinden Libya'ya gitmişti

03 Kasım 2016 16:57

Gambiya kadın milli futbol takımının 19 yaşındaki kalecisi Fatim Jawara bindiği sığınmacı teknesinin Akdeniz'de batması sonucu yaşamını yitirdi.

Fatim Jawara'nın Libya'dan Avrupa'ya doğru geçen ay yola çıkan sığınmacı gemisinde bulunduğunu, milli takımdaki antrenörü açıkladı. Genç kalecinin eylül ayında ülkesi Gambiya'yı terk ederek Libya'ya gittiği öğrenildi. Jawara milli takımla ilk maçına geçtiğimiz yıl çıkmıştı. 

Gambiya Futbol Federasyonu Başkanı, Jawara'nın İskoçya ile yapılan maçta kurtardığı penaltıya atıfta bulunarak, "Zamansız bir ölüm oldu, hem ülkem hem de futbol adına büyük kayıp" ifadesini kullandı. 

Sadece 1.8 milyon nüfusa sahip olmasına rağmen Gambiya, italya'ya en fazla ulaşan Afrikalı sığınmacılar arasında dördüncü sırada yer alıyor.

Fatim Jawara (en sağda)

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