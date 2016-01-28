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Dünya
Deutsche Welle

'Sığınmacıları gemilerle Türkiye'ye geri yollayacağız'

Hollanda'da iktidardaki Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin (PvdA) Meclis Grup Başkanı Diederik Samsom, Yunan adalarına gelen sığınmacıların feribotlarla Türkiye'ye yollanacağını söyledi.

28 Ocak 2016 12:10


Hollandalı sosyal demokratların liderlerinden Diederik Samsom, sığınmacıların deniz yoluyla doğrudan Türkiye'ye geri yollanmasını öngören bir plan hazırlandığını açıkladı.

Diederik Samsom, Hollanda'da çıkan "De Volkskrant" gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan demecinde, Hollanda planının Avrupa Birliği (AB) üyesi diğer ülkelerin başkentlerinde halen incelenme aşamasında olduğunu söyledi.

Türkiye'ye verilen taahhüt

Plan uyarınca AB üyesi ülkeler yılda 150 – 200 bin dolayında sığınmacıyı alma taahhüdünde bulunuyor. Diederik Samsom, Türk yetkililerin bu taahhüt karşılığında sığınmacıları geri almaya hazır olduğunu söyledi.

'Seferler martta başlıyor'

Samsom, halen AB dönem başkanlığını yürüten Hollanda'nın başbakanı Mark Rutte'nin Almanya, İsveç ve Avusturya ile bu konuda yoğun temas halinde olduğunu kaydetti. Sığınmacıları taşıyan ilk feribotların mart ve nisan ayından itibaren seferlere başlayacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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