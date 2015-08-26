Sığınmacılara dikenli tel



120 kilometreden fazla dikenli tel çekildi, çitler için demir kazıklar hazırda bekliyor. Toplamda sınıra çekilecek yeni çit 175 kilometre uzunluğunda ve 4 metre yüksekliğinde olacak.

Askerler, siviller ve tutuklular görevde. Çit çekilmesinden amaç, Macaristan üzerinden AB'ye girmek isteyen kadın, çocuk ve erkekleri durdurmak ya da Macaristan medyasında yazdığı gibi “Kavimler Göçü“'nü durdurmak.

Orban hükümetine muhalefet eden Demokratik Koalisyon Partisi'nin lideri Ferenc Gyurcsány, Ülkesindeki sığınmacılara ilişkin şunları söylüyor: "Onlar da bizim gibi insan. Sadece daha talihsiz bir yerde dünyaya geldiler. Ortak bir Avrupa çözümüne ihtiyacımız var. Ne kadar insanı entegre edebileceğimizi hesaplamamız gerek. Muhtemelen istediğimizden daha azını. Tabii ki sınırlarımızı korumamız gerek ancak insan kaçakçılığı yapan çetelerle de mücadele etmeliyiz. Almanların istediği gibi ortak mülteci politikasına ihtiyacımız var. Tel örgü tek başına hiçbir şeyi çözüme kavuşturmaz. Şu anda 100 kilometreden uzun olduğu halde günde 1000-1500 arasında insan tel örgüden geçiyor.“

125 binden fazla kayıt

Ulusal sağcı hükümetin tutumu ise çok sert ve sığınmacı yerine “kaçak göçmenler" ifadesi kullanılıyor. Bir yandan salgın tehlikesinden bahsederken endişeli halka da her şeyin kontrol altında olduğu mesajı veriliyor. Milletvekili İmre Pesti, "Macaristan halkını korumak için kaçak göçmenlerin aşılanması için çalışıyoruz. Ancak göçmenlerin durumuna bakınca onların doktorun sağlam raporu vermesinden sonra salınmasını daha uygun görüyorum" diyor.

Yıl başından bu yana Macaristan‘da kalmak isteyen 125 binden fazla sığınmacı kayıt yaptırdı. Macaristan, AB üyesi olmayan Makedonya ve Sırbistan gibi, Ortadoğu, Afrika ve Güney Asya'da gelen insanların kullandığı Balkan rotasında yer alıyor. Çoğu iltica hakkı kazanmak için Orta ve Kuzey Avrupa'ya ulaşmak istiyor. Sırbistan-Macaristan sınırında yaşayan Macarlar çitleri bir çözüm olarak görmüyor. Bri Macar, "Vahşi hayvanlara karşı belki faydalı olabilir ancak insana karşı işe yaramaz" şeklinde konuşuyor.

AB üyesi Macaristan, AB'nin dış sınırlarını korumakla yükümlü. Polis Sözcüsü Szabolcs Szenti, "Tutuklanan insan kaçakçılarının üzerinde binlerce euro bulduk. Parayı Batı Avrupa'ya ulaşmak için kaçak göçmenler ödemiş. Seyahat rotaları buydu" diyor.

Yollara düşen kadın, erkek ve çocuklar kaçış için sahip oldukları her şeyi verdiler. Suriye'den gelen genç bir erkek, "Avrupa yolundayım. Avusturya, Almanya, Hollanda ya da İsveç'e gitmek istiyorum. Bir ülke beni kabul edecektir. Okumak ve geleceğimi kurtarmak istiyorum" diye konuşuyor.