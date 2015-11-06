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Dünya
Deutsche Welle

'Sığınmacılara dağıtacak yemek kalmadı'

Sığınmacı krizi Yunanistan'ın Ege adalarında kontrolden çıkıyor. Atina'ya yardım çağrısında bulunan yerel yetkililer, binlerce sığınmacıyı doyuracak yemek bulamadıklarını açıkladı.

06 Kasım 2015 14:13


Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Ege adalarına geçen ay 218 binden fazla sığınmacı geldi. Yaklaşık 5 bin dolayında sığınmacının bulunduğu Sisam (Samos) adasının Belediye Başkanı Michalis Angelopoulos, "sığınmacı akını karşısında dayanma sınırını çoktan aştıklarını" söyledi. Sisam Belediye Başkanı, sığınmacıyı doyuracak yemek bulamadıklarını kaydetti.

Angelopoulos, yaklaşık iki hafta önce Atina'dan sığınmacı yurtlarının inşası, sıhhi tesisler ve kayıt-kabul işlemleri için 600 bin euro acil para talebinde bulunduğunu, şimdiye kadar kendisine tek bir centin dahi ödenmediğini açıkladı.

3 bin 500 kişiye 12 tuvalet

Alman yardım kuruluşları adına adada bulunan Martin Horn, yurtdışından sağlanan erzak ve yerel halkın çabalarıyla sığınmacılara yardım sağlandığını açıkladı.

Martin Horn'un verdiği bilgiye göre, Sisam'da bir eski cezaevi sığınmacı yurdu olarak kullanılıyor. 240 kişilik yurtta yaklaşık bin 200 kişi kalıyor. Limandaki geçici kampta 3 bin 500 sığınmacı bulunuyor. Yüzlerce kişi 12 seyyar tuvalet ve 6 duş kabinini paylaşıyor.

Morglarda cesetlere yer kalmadı

Yunanistan'da denizcilik sektöründe günlerden beri devam eden grev durumu daha da zorlaştırıyor. Grev nedeniyle anakara ile adalar arasında tüm seferler durduruldu. 25 binden fazla sığınmacı feribotların yeniden çalışmasını bekliyor. Midilli'de (Lesbos) bekleyenlerin sayısı 15 bini buluyor. Midilli'de hastane morglarında yer kalmayınca, denizde boğulan sığınmacıların cesetleri konteyner soğutucularda tutulmaya başlandı.

Başbakan Aleksis Tsipras bugün sığınmacı krizinden en çok etkilenen adaların belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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