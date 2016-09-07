Sığınmacılara çelme takan kameraman yargılanacak



Bir yıl önce sığınmacı bir baba ile kızını çelme takarak düşüren Macar kamereman kadının görüntüleri dünya çapında infial uyandırmıştı. Csongrad Başsavcılığı, Petra L. adlı kadının kamu huzurunu bozma suçundan yargılanacağını açıkladı. Petra L. önce polisten kaçmakta olan bir baba ile kızına çelme takarak yere yuvarlanmalarına sebep olmuş, başka bir kayıtta ise kendisine yalvaran bir sığınmacı kızı tekmelerken görüntülenmişti. Macar kameraman olayın görüntülerinin yayınlanmasından sonra özür dilemişti.

Yetkili Savcı, Petra L.‘nin çelme takması ve tekme atmasının ırkçı gerekçelere dayanmadığı, saldırıya uğrayanlarda da ciddi bir yaralanma olmadığı görüşünü savundu, ancak yaptığı hareketin sadece “kamuda infiale yol açma“ özelliği taşıdığını vurguladı.

Macar kameraman Petra L. aşırı sağcı Macar Jobbik Partisi’ne yakınlığıyla tanınan internetteki televizyon kanalı N1TV için görev yapıyor. Olaydan sonra Petra L.‘nin görevine son verilmişti.

Geçen Eylül ayında her gün binlerce sığınmacı Sırbistan‘dan Macaristan’a geçmeyi denemiş, Röszke’de yaşanan olaydan sonra Macar askerleri 175 kilometrelik sınıra dikenli tel çekmişlerdi.

Avusturya, Macaristan hakkında dava açmak istiyor

Avusturya, Macaristan‘ın ülkeye geri gönderilen sığınmacıları almamakta yeniden direnmesi durumunda, AB düzenlemeleri uyarınca Macaristan hakkında dava açacağını bildirdi. Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka mevcut hukuku sürekli çiğneyen ülkelerin bunun sonuçlarına katlanmak zorunda olduklarını söyledi. Sobotka, “AB dış sınırların güvenliğinden ve Dublin Anlaşması’nın hayata geçirilmesinden sorumlu olduğu için bunun gereklerini yerine getirmek durumundadır“ ifadelerini kullandı. Dublin Anlaşması, sığınma başvurularının, sığınmacıların ilk ayak bastığı AB ülkesinde yapılmasını öngörüyor.

Macaristan'dan Avusturya'nın taleplerine ret yanıtı

Macaristan ise Avusturya'dan gelen talebi geri çevirdi. Bir Macar hükümet sözcüsü, Macaristan’ın AB’nin Avusturya ve Almanya gibi sorumsuzca davranan üyelerinin sorumluluğunu üstlenmeyeceğini, bunun sonuçlarına da katlanmayacağını duyurdu. Macaristan’ın Yunanistan gibi ülkelerin görevlerini ihmal etmelerinin sorumluluğunu üstlenmeyeceğine de işaret eden hükümet sözcüsü, sığınmacıların büyük bir bölümünün ilk kez Macaristan'da AB topraklarına ayak basmadığını da öne sürdü.