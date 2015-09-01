Almanya'nın kapıları bin 600 Suriyeli mülteciye açıldı

Ülkelerindeki savaş ve yoksulluktan kaçan başta Suriyeliler olmak üzere yüzlerce mülteci, Ege ve Balkanlar'ı zorlu bir yolculuğun ardından aştıktan sonra Almanya'ya vardı. Toplam bin 600 mültecinin Münih'e giden trenlere bindiği belirtildi. Mülteciler kademeli olarak ülkeye alınıyor.

Macaristan'ın aldığı bir karar, binlerce Suriyeliye Almanya yolunu açtı. Macaristan, Suriyelilere özel bir kategoride değerlendirerek Budapeşte'den Avusturya ve Almanya'ya giden uluslararası trenlere binmelerine izin verdi.

Yüzlerce mülteci yolda

Karar doğrultusunda pasaport ya da kimliklerini ibraz eden Suriyeliler Münih biletlerini kendileri temin etti. Toplam bin 600 mültecinin Münih'e giden trenlere bindiği belirtildi.

Macaristan'dan Almanya'ya gelen ilk kafilede yaklaşık 400 mülteci yer aldı. Bunların yarısı Rosenheim'da eski bir kışlaya yerleştirilirken, geri kalanların Münih'e seyahat etmelerine izin verildi.

Merkel: 'Türkiye ile işbirliği yapacağız'

Almanya Başbakanı Angela Merkel dün yaptığı açıklamada, mülteciler konusunda Türkiye ile de işbirliğine gideceklerini söyledi. Merkel, "Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen mültecilerden anlıyoruz ki, Türkiye artık tek başına sorunu çözmenin sınırına geldi. Bu yüzden Türkiye ile olası yardımlar üzerine konuşuyoruz" dedi.

'Almanya'ya gelen Suriyelilerin sayısı artacak'

Bu arada Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF), gelecek yıllarda Almanya'ya sığınma başvurusu yapacak olan Suriyeli sayısının artacağı tahmininde bulundu. Kurum başkanı Manfred Schmidt, komşu ülkelere giden Suriyelilerin çoğunun aslında ülkelerine geri dönmek istediğini belirterek, "Ama şimdi Suriye'deki durumun giderek kötüleştiğini fark ediyorlar" dedi.