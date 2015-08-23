Sığınmacılar zorla sınırı aştı



Yunanistan üzerinden Batı Avrupa ülkelerine gitmek için topraklarını kullanan sığınmacılara karşı harekete geçen Makedonya, artan gerilim nedeniyle sınıra polislerin yanı sıra asker konuşlandırdı.

Üsküp'teki İçişleri Bakanlığı sözcüsü Ivo Kotevski polisin güç kullanmaktan kaçınacağını, ancak durumu kontrol etmeye devem edeceğini belirtti. Sözcü "Sınır kontrollerini sıkı bir şekilde sürdüreceğiz ve kapasitelerimizin elverdiği sınırlı sayıda sığınmacının geçişine izin vereceğiz" şeklinde konuştu.

Kotevski cumartesi günü ülkeye giren sığınmacılar Gevgeli garından Sırbistan'a doğru yola çıkmadan önce sınırdan başka sığınmacı geçişine ise izin verilmeyeceğini vurguladı. Sözcü aksi halde "Doğrudan Yunanistan'ın sebep olduğu bir insani kriz yaşanması tehlikesinin söz konusu olduğunu" savundu.

Makedonya, cuma günü çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu çoğu Suriyeli yüzlerce sığınmacının sınırdan geçişine izin vermişti. Sınırın Yunanistan tarafında mahsur kalan diğer sığınmacılar ise cumartesi günü güvenlik güçlerinin engelleme çabalarına karşın sınırı zorla geçmiş, çıkan olaylarda onlarca sığınmacı yaralanmıştı. Makedonya artan gerilim nedeniyle bölgeye ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.