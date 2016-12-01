Sığınmacılar yeniden Meriç'e yöneliyor

Yunan yetkililer, Selanik kenti yakınlarındaki bir ormanda, aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 70 sığınmacıyı ele geçirdi. Sığınmacıların Suriyeli olduğu, küçük sandallar içinde Meriç nehrini aştıktan sonra bir kamyonla Selanik'e ulaştıkları bildirildi. Kamyonun şoförünün sığınmacıları salı gecesi ormanlık alanda bıraktığı, grubun geceyi karla kaplı ormanda geçirdiği belirtiliyor. Polis kamyonun sürücüsünü arama çalışmalarını sürdürüyor.

Sığınmacılar arasındaki 22 yaşındaki Ömer Abdi Aziz, "Bütün gece ormandaydık. Çok soğuktu, kar yağıyordu. Çok yorgunuz. Türkiye'den beri üç gündür yürüyoruz. Ben, akrabalarımın olduğu İsveç'e gitmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Yunan emniyetinin verilerine göre, Ege yerine Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'ın Evros kentinden ülkeye kaçak olarak giriş yapan sığınmacıların sayısında son aylarda artış yaşanıyor. Yunan polisi söz konusu bölgede eylül ayında 11 insan kaçakçısı ve 291 sığınmacıyı yakalamıştı. Ekim ayında ise yakalanan insan kaçakçısı sayısı 22'ye, sığınmacı sayısı ise 655'e yükseldi.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında 18 Mart'ta imzalanan ve 4 Nisan'da yürürlüğe giren mülteci mutabakatı uyarınca Yunan adalarındaki kaçak sığınmacılar Türkiye'ye geri gönderilebilirken, karadan kaçak geçişler anlaşma kapsamında bulunmuyor. Şimdiye kadar anlaşma uyarınca Ege adalarından sadece 748 sığınmacının Türkiye'ye geri gönderildiği belirtiliyor.

Yunanistan'dan AB'ye sitem

Diğer yandan AB'den söz verilen iltica uzmanlarının gönderilmemesi nedeniyle Yunan adalarında bekleyen ilticacıların sayısı giderek artıyor. Kriz masası yetkilileri, 30 Kasım itibariyle Midilli, Sakız Adası, Sisam, Leros ve Kos (İstanköy) adalarında toplam 16 bin 400 sığınmacının beklediğini, bunun ağustos ayı sonuna göre 600 kişilik artış anlamına geldiğini bildirdi.

Yunanistan Göç Bakanı Yannis Muzalas bekleyen ilticacıların sayısındaki artışın, iltica başvurularını değerlendirecek yeterli sayıda uzman bulunmamasından kaynaklandığını belirterek, AB ülkelerinin 400 iltica uzmanı gönderme sözü verdiğini, ancak şimdiye kadar sadece 36 uzmanın gönderildiğini vurguladı.

Sığınmacıların Yunan adalarından Türkiye'ye gönderilebilmesi için hukuken iltica başvuru süreçlerinin reddedilerek sonuçlandırılması gerekiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa,BW/BK