-SIĞINMACILAR YAŞADIKLARINI ANLATTI HATAY (A.A) - 18.06.2011 - Suriye'deki şiddet ortamından kaçarak Türkiye'ye sığınanlar yaşadıklarını basına anlattı. Cisr Eş Şuğur'dan kaçarak Türkiye'ye gelen 61 yaşındaki Um Muhammed, her cuma günü namazdan sonra düzenli olarak rahat bir şekilde protesto gösterileri yaptıklarını söyleyerek, tüm Suriye'nin birliği için demokrasi gelmesini istediklerini aktardı. Türkiye'ye kaçmadan önceki son cumartesi günü şiddetli silah sesleri duyduklarını, bir helikopterin insanlara ateş açtığını gördüklerini anlatan sığınmacı, bu nedenle Hasaniye köyüne kaçtıklarını, burada 10 gün kadar kaldıktan sonra da Türkiye'ye geçtiklerini belirtti. Um Muhammed, Cisr Eş Şuğur'daki akrabalarıyla iletişime geçtiklerinde ilk başlarda durumun sakin olduğunu, ancak sonradan Suriye askerlerinin gelmesiyle yağmalama olaylarının baş gösterdiğini aktardı. Şehirden kaçanların evlerine yönetim yanlılarının yerleştirildiğini belirten Um Muhammed, şehirde kalanların bazılarına işkence yapıldığını da duyduklarını anlattı. Suriye yönetiminin medyayı çağırarak şehirde hiçbir şey olmadığına dair propaganda yaptığını da ileri süren sığınmacı, yakın akrabalarıyla kurdukları telefon bağlantıları ile güvenlik güçlerinin kadınlara tecavüz ettiklerini öğrendiklerini aktardı. Gözaltına alınarak, işkence gördüğünü ileri süren bir sığınmacı görgü tanığı da yaşadıklarını anlattı. 3 ay önce barış yanlısı protestolara katıldıklarını, Cisr Eş Şuğur'da güvenlik güçlerinin evlerin kapılarını kırarak göstericileri gözaltına aldığını söyleyen sığınmacı, kendisinin de o sırada dövülerek tutuklandığını, bilinmeyen bir yere götürülerek işkence gördüğünü kaydetti. Aynı sığınmacı, kendisinden işkence yapılarak gösterilere katılanların isimlerinin istendiğini, farklı köylerden çok sayıda insanın da kendisiyle aynı yerde tutulduğunu belirterek, daha sonra askerlerin elinden kaçarak Türkiye'ye sığındığını anlattı. Yönetim yanlısı askerlerle halk yanlısı askerlerin birbirleriyle çatıştığını, bu çatışmada ölenlerin sorumluluğunu Cisr Es Suğur halkının üstüne attıklarını belirten sığınmacı, ölen askerlerin daha çok halk yanlısı olduğunu ifade etti. Bu arada Boynuyoğun geçici çadırkentinin giriş yoluna bugün asfalt dökülerek, yol iyileştirme çalışmaları yapıldı.