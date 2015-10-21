Sığınmacılar için mini AB Zirvesi

Juncker’in çağrısıyla düzenlenecek olan mini zirvenin ana gündem maddesi

Balkan güzergahındaki durum olacak. Bild gazetesinin yarın çıkacak

baskısında yer alacak habere göre, zirvede, sığınmacıların Türkiye’den Batı

Avrupa’ya ulaşmak için izledikleri güzergâhta alınacak acil önlemler

üzerinde uzlaşılması hedefleniyor. Buluşmanın Almanya Başbakanı Angela

Merkel’in inisiyatifi üzerine organize edildiğini yazan gazete, Merkel’in yanı

sıra AB üyesi Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan,

Romanya ve Slovenya’nın devlet ve hükümet başkanlarının da Brüksel’e

beklendiğini bildiriyor. Öğleden sonra başlayacak zirve öncesinde liderlerin

heyetleri bir araya gelerek, somut öneriler kararlaştıracak.

Ordunun kargo uçağıyla sınırdışı

Almanya’da da siyaset sığınmacı krizine çözüm arayışlarını sürdürüyor.

Federal Hükümet konuyla ilgili olarak her hafta toplanıyor. Bugün yapılan

kabine oturumunda ise, iltica başvurusu reddedilen kişilerin daha hızlı

sınırdışı edilebilmeleri için Federal Ordu'nun C-160 Transall tipi kargo

uçaklarından yararlanılması tartışıldı. Alman Haber Ajansı (dpa) tarafından

doğrulanan habere göre, konuyla ilgili karar taslağı henüz hazır değil, zira

Büyük Koalisyon’u oluşturan Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal

Demokratlar arasında çok sayıda görüş ayrılığı bulunuyor. Örneğin iltica

hakkı kazanma şansı olmayan sığınmacıları elemek için sınırda transit

bölgeler oluşturulması yönündeki öneri, ortakların farklı görüşte olduğu

konulardan biri.

Bir nevi yedek pasaport

İltica başvurusu reddedilenlerin ülkelerine geri gönderilmesinde yaşanan en

büyük sorunlardan biri, insanların geldikleri ülkeler tarafından kabul edilmesi

için gereken resmi belgelerin eksikliği. Alman hükümeti bunun için

AB'de

bir çeşit geçiş belgesinin verileceği yeni bir yöntem

oluşturulmasını

hedefliyor. Pasaportu olmayan yabancıların, Birlik tarafından verilecek

standart bir belge ile ülkelerine geri gönderilmesi planlanıyor. Ancak söz

konusu ülkelerin AB tarafından verilmiş bu bir nevi yedek pasaportu kabul

edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.