Sığınmacılar için mini AB Zirvesi

Juncker’in çağrısıyla düzenlenecek olan mini zirvenin ana gündem maddesi
Balkan güzergahındaki durum olacak. Bild gazetesinin yarın çıkacak
baskısında yer alacak habere göre, zirvede, sığınmacıların Türkiye’den Batı
Avrupa’ya ulaşmak için izledikleri güzergâhta alınacak acil önlemler
üzerinde uzlaşılması hedefleniyor. Buluşmanın Almanya Başbakanı Angela
Merkel’in inisiyatifi üzerine organize edildiğini yazan gazete, Merkel’in yanı
sıra AB üyesi Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan,
Romanya ve Slovenya’nın devlet ve hükümet başkanlarının da Brüksel’e
beklendiğini bildiriyor. Öğleden sonra başlayacak zirve öncesinde liderlerin
heyetleri bir araya gelerek, somut öneriler kararlaştıracak.
Ordunun kargo uçağıyla sınırdışı
Almanya’da da siyaset sığınmacı krizine çözüm arayışlarını sürdürüyor.
Federal Hükümet konuyla ilgili olarak her hafta toplanıyor. Bugün yapılan
kabine oturumunda ise, iltica başvurusu reddedilen kişilerin daha hızlı
sınırdışı edilebilmeleri için Federal Ordu'nun C-160 Transall tipi kargo
uçaklarından yararlanılması tartışıldı. Alman Haber Ajansı (dpa) tarafından
doğrulanan habere göre, konuyla ilgili karar taslağı henüz hazır değil, zira
Büyük Koalisyon’u oluşturan Hristiyan Birlik partileri ile Sosyal
Demokratlar arasında çok sayıda görüş ayrılığı bulunuyor. Örneğin iltica
hakkı kazanma şansı olmayan sığınmacıları elemek için sınırda transit
bölgeler oluşturulması yönündeki öneri, ortakların farklı görüşte olduğu
konulardan biri.
Bir nevi yedek pasaport
İltica başvurusu reddedilenlerin ülkelerine geri gönderilmesinde yaşanan en
büyük sorunlardan biri, insanların geldikleri ülkeler tarafından kabul edilmesi
için gereken resmi belgelerin eksikliği. Alman hükümeti bunun için
AB'de
bir çeşit geçiş belgesinin verileceği yeni bir yöntem
oluşturulmasını
hedefliyor. Pasaportu olmayan yabancıların, Birlik tarafından verilecek
standart bir belge ile ülkelerine geri gönderilmesi planlanıyor. Ancak söz
konusu ülkelerin AB tarafından verilmiş bu bir nevi yedek pasaportu kabul
edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.