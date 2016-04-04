Sığınmacı yurtlarına 268 saldırı



Almanya'nın doğusunda yayın yapan MDR Radyosu'nun Federal Emniyet Dairesi'nin verilerine dayanarak yayınladığı habere göre, 2016 yılının ilk çeyreğinde Almanya'da sığınmacı yurtlarına saldırıların sayısı 268 olarak tespit edildi.

MDR, bu sayıdan yola çıkarak 2016 yılı genelinde sığınmacı yurtlarını hedef alan saldırıların sayısının 2016'yı geriye bırkabileceği değerlendirmesinde bulundu. 2015 yılında Almanya'da sığınmacı yurtalrına toplam 1.029 saldırı düzenlenmişti.

Almanya'nın doğusundaki emniyet dairelerinin rakamlarna göre, geçen yıl Saksonya'da sığınmacı yurtlarına118, Saksonya-Anhalt ve Thüringen eyaletlerinde ise 71 saldırı düzenlendi. Bu rakamın 2014 yılına kıyasla on kat artış gösterdiğine dikkat çekildi.