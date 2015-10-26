Sığınmacı yurdunda yangın



Hessen eyalatenin Lampertheim kentinde sığınmacıların yaşadığı bir binada pazar akşamı 22:30 sularında çıkan yangının itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülebildiği bildirildi.

Polisin verdiği bilgilere göre, bina oturulamaz duruma gelirken yara almadan kurtarılan 49 kişi başka bir yurda yerleştirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin yangının kasten çıkarıldığını ortaya koyduğu, fakat yabancı düşmanlığına işaret eden bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Polis, faillerin binanın en alt katında bir şirkete ait ofise girdiği, burada çevreye zarar verip içki içtiği, ardından da ofisteki mobilyaları ve merdivenlerin bir kısmını ateşe verdiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.