T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Sığınmacı yurdunda yangın

Almanya'da Hessen eyaletindeki Lampertheim kentinde 49 sığınmacının ikamet ettiği bir binada yangın çıktı. Polis kundaklama ihtimali üzerinde duruyor.

26 Ekim 2015 13:34


Hessen eyalatenin Lampertheim kentinde sığınmacıların yaşadığı bir binada pazar akşamı 22:30 sularında çıkan yangının itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülebildiği bildirildi.

Polisin verdiği bilgilere göre, bina oturulamaz duruma gelirken yara almadan kurtarılan 49 kişi başka bir yurda yerleştirildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin yangının kasten çıkarıldığını ortaya koyduğu, fakat yabancı düşmanlığına işaret eden bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.

Polis, faillerin binanın en alt katında bir şirkete ait ofise girdiği, burada çevreye zarar verip içki içtiği, ardından da ofisteki mobilyaları ve merdivenlerin bir kısmını ateşe verdiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya HessenLampertheimHessenDeutsche Welle Türkçe dpa/AFP/DW BÖ/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24