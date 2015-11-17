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Dünya
Deutsche Welle

'Sığınmacı yerine tel örgülere para'

Af Örgütü, AB'nin mültecilere kapılarını kapatma politikasını eleştirdi. Sınırlara tel örgü çekmenin maliyetinin küçümsenemeyeceği, sığınmacı akınına karşı alınan önlemlerin insan haklarını ihlal ettiği vurgulandı.

17 Kasım 2015 11:49


Uluslararası Af Örgütü, Avrupa'nın mültecilere yönelik tutumuna dair bir rapor yayınladı. Örgüt raporunda, son dönem Avrupa'ya yönelik sığınmacı akını sonrasında Avrupa Birliği üyelerinin kapılarını kapatma politikasını eleştirdi.

Örgüt, sığınmacı akınını engellemek üzere ülkelerin aldıkları önlemlerin insan haklarını ihlal ettiğini vurguladı ve alınan önlemlere dair örnekler sıraladı. Af Örgütü Almanya Genel Sekreteri Selmin Çalışkan, ülkelerin sınırlarına çektikleri tel örgü ve dikenli tellere atıfta bulunarak, düzenli bir göçü sağlamadığına dikkat çekti.

Raporda, üye ülkelerin sığınmacı krizi ile birlikte sınırlara toplamda 325 kilometre tel örgü çektiklerini ve bu tel örgülerin maliyetinin 175 milyon eurodan da fazla olduğu belirtildi. Af Örgütü, çekilen tellerin, sığınmacıları farklı ve daha tehlikeli rotalar üzerinnden, örneğin deniz üzerinden kaçmaya mecbur bıraktığını vurguladı.

Örgüt raporunda, sadece bu yıl Ege Denizi'nde 500'ün üzerinde, Akdeniz'de ise en az 3 bin 500 insanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AvrupaAvrupa BirliğiAlmanya Genel Sekreteri SelminEge DeniziAkdenizDeutsche Welle Türkçe DW AFP/ GANH

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