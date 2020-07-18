Sığınmacı teknesinde ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi; iki çocuğun cesedi çıkarıldı

Van'da, batan sığınmacı teknesinde yapılan çalışmalarda 2'si çocuk 5 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan teknedeki sığınmacıların cesetlerine ulaşmak için ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında arama çalışmaları sürüyor.

Bölgede gün içinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen üç kişinin cesedini bulan ekipler, iki çocuğun daha cenazesine ulaştı. Olayda hayatını kaybeden sığınmacıların sayısı 50'ye yükseldi.

Gölden çıkarılan bedenler otopsi yapılma üzere Adli Tıp morguna götürüldü.

27 Haziran'da batmıştı

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.