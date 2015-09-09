Sığınmacı tekmeleyen kadın kameraman işinden oldu

Görgü tanıkları ve yetkililerin açıklamalarına göre, Macaristan'ın N1TV (Nemzeti TV)
televizyonuna çalışan Petra Laszlo, Sırbistan sınırındaki Roszke sığınmacı kabul
merkezinde "görev alanının dışına çıktı".
Davranışları diğer kameramanlar tarafından görüntülenen Petra Laszlo, kucağında oğlu
ile polisten kaçmaya çalışan bir göçmen babayı çelme atarak yere düşürdü. Kadın
kameraman bir başka göçmen kız çocuğuna da tekme atarken görüntülendi.
'Kabul edilemez ve şok edici'
N1TV, kameramanın görevine son verildiğini açıkladı. Televizyonun genel yayın
yönetmeni Szabolcs Kisberk, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada,
"Mukavelesini feshederek yapmamız gerekeni yaptık. Davranışı kabul edilemez ve şok
edici" dedi.
Milliyetçi-muhafazakâr yayınlarıyla bilinen N1TV'de, sığınmacı
karşıtı ve aşırı sağcı
Jobbik Partisi'nin lideri Gabor Vena da haftada bir yayınlanan bir program yapıyor.