Sığınmacı tekmeleyen kadın kameraman işinden oldu

Görgü tanıkları ve yetkililerin açıklamalarına göre, Macaristan'ın N1TV (Nemzeti TV)

televizyonuna çalışan Petra Laszlo, Sırbistan sınırındaki Roszke sığınmacı kabul

merkezinde "görev alanının dışına çıktı".

Davranışları diğer kameramanlar tarafından görüntülenen Petra Laszlo, kucağında oğlu

ile polisten kaçmaya çalışan bir göçmen babayı çelme atarak yere düşürdü. Kadın

kameraman bir başka göçmen kız çocuğuna da tekme atarken görüntülendi.

'Kabul edilemez ve şok edici'

N1TV, kameramanın görevine son verildiğini açıkladı. Televizyonun genel yayın

yönetmeni Szabolcs Kisberk, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada,

"Mukavelesini feshederek yapmamız gerekeni yaptık. Davranışı kabul edilemez ve şok

edici" dedi.

Milliyetçi-muhafazakâr yayınlarıyla bilinen N1TV'de, sığınmacı

karşıtı ve aşırı sağcı

Jobbik Partisi'nin lideri Gabor Vena da haftada bir yayınlanan bir program yapıyor.