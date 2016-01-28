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Dünya
Deutsche Welle

'Sığınmacı kuyrukta öldü haberi uydurma'

Almanya'nın başkenti Berlin'de günlerce sıra bekleyen bir sığınmacının can verdiği iddiası tartışmaya yol açtı. İddiayı sosyal medya hesabında ortaya atan yardım gönüllüsü, polise konuyu uydurduğunu itiraf etti.

28 Ocak 2016 11:48


Adı açıklanmayan yardım gönüllüsü, Facebook hesabındaki paylaşımında, 24 yaşındaki bir Suriyeli sığınmacının Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi'nin (Lageso) önünde soğuk havaya rağmen günlerce sıra bekledikten sonra öldüğü iddiasını paylaştı.

Gönüllü, ateşi yükselen sığınmacıyı evine aldığını, durumunun kritik hale gelmesi üzerine hastaneye kaldırılırken can verdiğini ileri sürdü.

Berlin'i karıştırdı

İddia medyada geniş yankı buldu. Lageso'dan sorumlu Berlin Sosyal İşler Senatörü Mario Czaja iddiayı soruşturdu. Hastaneler kendilerine böyle bir vaka gelmediğini açıkladı. İtfaiye de iddiayı doğrulamadı.

Gönüllünün üyesi bulunduğu "Moabit Hilft" isimli yardım kuruluşu, iddiayı atan kişiyi güvenilir olarak tanımladı. Yardım kuruluşunun sözcüsü, iddianın doğrulanması halinde Sosyal İşler Senatörü Mario Czaja'nın gereken sorumluluğu üstlenmesi gerektiğini açıkladı.

'Her şeyi uydurdum'

Polis, Facebook hesabındaki paylaşımı sildiği anlaşılan yardım gönüllüsünün ifadesine başvurdu. Gönüllünün ifadesinde "her şeyi uydurduğunu" ifade ettiği bildirildi. "Ölü sığınmacı yok" diyen Berlin polis sözcüsü, ortalığı karıştıran paylaşımının ceza yasaları uyarınca yaptırım içermediğinden gönüllü hakkında herhangi bir işlem yapılmayacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaBerlinFacebookSuriyeliSağlıkSosyalDairesiBerlin SosyalSenatörü Mario CzajaHilft34;Deutsche Welle Türkçe DW/dpa/NH/HS

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